Hansi Flick confirma los regresos de Pedri y Marcus Rashford

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que el centrocampista Pedro González ‘Pedri’ y el delantero Marcus Rahsford están “de vuelta” tras superar sus respectivas lesiones, y ha adelantado que el canario podría disputar “algunos minutos” contra el Levante este domingo en LaLiga EA Sports.

“Pedri es un jugador importante, un líder diferente debido a su calidad”, ha valorado este sábado el preparador germano desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Flick ha comentado que el centrocampista Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, que esta semana ha empezado a realizar parte de los entrenamientos con el grupo, ha dado “un paso de gigante” en su recuperación, pero no ha querido concretar cuándo estará disponible. “Esperemos que vuelva pronto, pero hay que ir paso a paso”, ha añadido.

Sobre la situación del equipo, que viene de perder contra el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-0) y contra el Girona en LaLiga (2-1), el técnico del Barça ha expuesto que “ha ido bien tener dos días libres después dos derrotas sin jugar de la mejor manera”.

“Los jugadores parecen más frescos. Es importante. Este domingo jugamos en casa y tenemos que ganar los tres puntos para recuperar la confianza. Es normal que cuando pierdes y no juegas bien, surjan algunas dudas. Hace dos días hablamos de forma muy honesta y abierta sobre ello, y hoy también. Puede ser la clave para los próximos partidos”, ha desvelado.

De hecho, el entrenamiento de este sábado ha empezado con más de una hora de retraso debido a una charla entre el cuerpo técnico y la plantilla, sobre la que Flick ha dado algunos detalles: “Convencer a los jugadores es trabajo del cuerpo técnico y siento que están convencidos al cien por cien de lo que hacemos, del estilo que nos ha hecho ganar cuatro de cinco títulos posibles en un año y medio”.

El técnico de Heidelberg ha señalado que “perder no es agradable, y menos en un club como el Barça”, pero que hay que “aceptarlo y hacer mejor las cosas”.

“No son momentos fáciles, pero la comunicación siempre es importante. No solo les digo qué tienen que hacer, también les pregunto. Es importante que tomen la palabra. Necesitamos líderes en el campo, jugadores que asuman la responsabilidad sobre lo que hacemos, nuestros objetivos, y creo que lo han hecho”, ha subrayado.

En cuanto al contenido táctico de la discusión, Flick ha admitido que el Barça ha recibido “demasiadas oportunidades” en los últimos partidos.

“Si juegas contra bloques bajos, pierdes demasiados balones y no estás bien posicionado, abres espacios para las transiciones del rival. Tenemos que jugar como un equipo, estar siempre conectados, y es algo que hemos perdido en los últimos partidos. También tenemos que subir la intensidad con y sin la pelota”, ha reflexionado.

Con todo, Flick ha remarcado que está “cien por cien convencido del equipo” y que el partido de este domingo contra el Levante será “una buena oportunidad para ver el nivel del equipo”, puesto que augura “un partido duro” contra un rival que defenderá en su campo e intentará crear peligro al contraataque.

Por último, el técnico ha explicado que Lamine Yamal sigue un plan de nutrición específico durante el ramadán y ha declarado que las elecciones a la presidencia del Barcelona “no afectan al equipo” en el plano deportivo. “Lo único que sé es que el presidente (Joan Laporta) ha estado fuera dos partidos y los hemos perdido”, ha bromeado.