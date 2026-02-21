La influencia de Cuba se debilita en Venezuela: oficiales de seguridad y médicos abandonan el país

Tanto médicos como oficiales de seguridad cubanos estarían comenzando a abandonar Venezuela, de acuerdo con un reporte exclusivo revelado este sábado 21 de febrero por la agencia de noticias <b>Reuters</b> y recogido por el diario colombiano <b>El Tiempo</b>.En este sentido, la presidenta encargada del país sudamericano ya no contaría con guardaespaldas cubanos, a diferencia de sus predecesores <b><a href="/tag/-/meta/hugo-chavez">Hugo Chávez</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/nicolas-maduro">Nicolás Maduro</a></b>. En cambio, su anillo de seguridad estaría compuesto en su totalidad por escoltas venezolanos.Reuters informó asimismo que los asesores cubanos fueron apartados de ostentar cargos dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Por otro lado, la agencia aseguró que tanto médicos como asesores de seguridad cubanos regresaron a su país en vuelos recientes.Una fuente del oficialista <b>Partido Socialista Unido de Venezuela</b> agregó a Reuters que las salidas del personal cubano obedecerían a órdenes directas de <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>, quien desde la captura del líder depuesto Nicolás Maduro estaría sometida a la presión de Washington.El profesor asociado de Historia en la <b>Universidad de Nueva York</b> y especialista en Venezuela <b>Alejandro Velasco</b> dijo a la agencia noticiosa que esta no es una noticia menor y profundizó en lo 'absolutamente esencial' que era la influencia cubana en Venezuela.