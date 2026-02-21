La influencia de Cuba se debilita en Venezuela: oficiales de seguridad y médicos abandonan el país

El profesor asociado de Historia en la Universidad de Nueva York y especialista en Venezuela Alejandro Velasco dijo a la agencia noticiosa que esta no es una noticia menor y profundizó en lo “absolutamente esencial” que era la influencia cubana en Venezuela.

Una fuente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela agregó a Reuters que las salidas del personal cubano obedecerían a órdenes directas de Delcy Rodríguez , quien desde la captura del líder depuesto Nicolás Maduro estaría sometida a la presión de Washington.

Reuters informó asimismo que los asesores cubanos fueron apartados de ostentar cargos dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Por otro lado, la agencia aseguró que tanto médicos como asesores de seguridad cubanos regresaron a su país en vuelos recientes.

En este sentido, la presidenta encargada del país sudamericano ya no contaría con guardaespaldas cubanos, a diferencia de sus predecesores Hugo Chávez y Nicolás Maduro . En cambio, su anillo de seguridad estaría compuesto en su totalidad por escoltas venezolanos.

Tanto médicos como oficiales de seguridad cubanos estarían comenzando a abandonar Venezuela, de acuerdo con un reporte exclusivo revelado este sábado 21 de febrero por la agencia de noticias Reuters y recogido por el diario colombiano El Tiempo .

Las relaciones entre Cuba y Venezuela

Por otro lado, una publicación del presidente estadounidense Donald Trump en su red Truth Social reveló la intención de su administración de poner fin a la cooperación entre Cuba y Venezuela, establecida desde los inicios de la Revolución Bolivariana por Chávez y continuada por Maduro.

“Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos. ¡Pero ya no!”, expresó Trump el pasado 11 de enero.

Los medios oficiales cubanos revelaron el pasado 6 de enero los nombres de 32 soldados fallecidos durante la acción armada desarrollada tres días antes por Estados Unidos, en la que fue capturado el líder depuesto venezolano Nicolás Maduro.

Se trataba de 21 combatientes del Ministerio del Interior cubano y 11 pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a quienes el diario cubano Granma calificó entonces como “víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado perpetrado contra la hermana República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados Unidos”.

En dicho comunicado se aseguró que los 32 fallecidos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”.

En una entrevista con la cadena CNN, el principal asesor de la Casa Blanca Stephen Miller sugirió que el número de soldados fallecidos reportado oficialmente por La Habana sería inferior al real, en el marco de una operación que describió como una “furiosa batalla a tiros”, en la que los cubanos “sufrieron un número masivo de bajas”.

En otro ámbito, el portal 14ymedio también informó de la incertidumbre entre los integrantes de las misiones médicas cubanas en Venezuela y sus familias ante una posible evacuación inminente del país.

El diario estadounidense The New York Times apuntó que la cooperación durante décadas entre Cuba y Venezuela siempre se basó en los envíos altamente subvencionados de petróleo a la isla, un recurso valioso suministrado a bajo costo.

A cambio, La Habana envió a Caracas diversos especialistas en ámbitos como la salud y el deporte y, en los últimos años, profesionales de seguridad que formaron parte de la custodia de Maduro. Estos también desarrollaron labores de contraespionaje mientras Estados Unidos concentraba su poderío militar en las costas venezolanas, una maniobra que fue el preámbulo de la operación “Determinación Absoluta”.