Rubén Blades despide a Willie Colón: el adiós al socio con el que hizo historia

Colón y Blades no fueron simplemente colegas. Juntos transformaron la salsa en un vehículo que cambió al mundo de la salsa.
Por
Laura Chang
  • 21/02/2026 13:46
El mundo de la salsa amaneció de luto este 21 de febrero de 2026. Tras confirmarse la muerte de Willie Colón, una de las voces más esperadas fue la de Rubén Blades, su antiguo socio artístico, cómplice de una revolución musical y también protagonista de una relación marcada por distancias.

Blades escribió con sobriedad y evidente conmoción:

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido.A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame.Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical.”

Colón y Blades no fueron simplemente colegas. Juntos transformaron la salsa en un vehículo que cambió al mundo de la salsa. Producciones como Siembra cambiaron el rumbo del género, convirtiendo historias de barrio en himnos continentales.

El trombón agresivo de Colón y la pluma afilada de Blades construyeron una alianza que trascendió la música bailable para convertirse en crónica latinoamericana.

Pero la historia entre ambos no fue lineal. Tras el éxito monumental, llegaron desacuerdos públicos y años de distanciamiento. La sociedad artística que sacudió al continente terminó fracturada. Durante mucho tiempo, el silencio pesó tanto como los aplausos que alguna vez compartieron.

Por eso, este mensaje tiene un peso distinto.

Hoy, el hombre con quien compartió escenarios, estudios y gloria ya no está. El socio con el que firmó una de las páginas más importantes de la salsa ha partido. Y aunque las diferencias existieron, la muerte impone otra perspectiva: la del legado compartido.

Al prometer que más adelante escribirá sobre su “vital e importante legado musical”, Blades no solo reconoce la dimensión artística de Colón. También deja entrever que la historia que los unió es demasiado grande para resumirla en un solo mensaje.

La salsa pierde a uno de sus arquitectos.Y Rubén Blades despide, finalmente, al socio que ayudó a cambiar la música para siempre.

