Rubén Blades despide a Willie Colón: el adiós al socio con el que hizo historia

El mundo de la salsa amaneció de luto este 21 de febrero de 2026. Tras confirmarse la muerte de Willie Colón, una de las voces más esperadas fue la de Rubén Blades, su antiguo socio artístico, cómplice de una revolución musical y también protagonista de una relación marcada por distancias.

Blades escribió con sobriedad y evidente conmoción:

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido.A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame.Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical.”

Colón y Blades no fueron simplemente colegas. Juntos transformaron la salsa en un vehículo que cambió al mundo de la salsa. Producciones como Siembra cambiaron el rumbo del género, convirtiendo historias de barrio en himnos continentales.

El trombón agresivo de Colón y la pluma afilada de Blades construyeron una alianza que trascendió la música bailable para convertirse en crónica latinoamericana.

Pero la historia entre ambos no fue lineal. Tras el éxito monumental, llegaron desacuerdos públicos y años de distanciamiento. La sociedad artística que sacudió al continente terminó fracturada. Durante mucho tiempo, el silencio pesó tanto como los aplausos que alguna vez compartieron.