Producción de bebidas alcohólicas y gaseosas retrocede en 2025

La industria de bebidas en Panamá registró en 2025 un desempeño menos dinámico, marcado por la caída simultánea en la producción de bebidas alcohólicas y gaseosas.

De acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre enero y diciembre de 2025 la producción de licores se situó en 266,737 millones de litros, lo que representó una disminución de 6.2 % en comparación con 2024.

El resultado confirma un cambio en la trayectoria reciente del sector. Tras varios años de crecimiento moderado, la industria de bebidas cerró 2025 con un desempeño negativo, evidenciando no solo una desaceleración económica puntual, sino también una transformación progresiva en los hábitos de consumo.

Un descenso extendido en las bebidas alcohólicas

Según los Principales Indicadores Económicos Mensuales del INEC, la producción de bebidas alcohólicas alcanzó igualmente 266,737 millones de litros durante el periodo analizado, consolidando la caída interanual de 6.2 %. El contraste con los años previos es evidente: en 2024 la producción creció 1.5 %, en 2023 aumentó 2.4 % y anteriormente había registrado un alza de 0.6 %. El retroceso de 2025 rompe así la tendencia positiva reciente y señala un enfriamiento del consumo vinculado al gasto discrecional de los hogares.

El informe del INEC muestra que la contracción fue generalizada dentro del sector. La producción de cerveza disminuyó 3.7 %, el seco cayó 4.6 % y el ron registró la contracción más pronunciada, con -60.4 %, convirtiéndose en el principal factor detrás del resultado global.

También se reportaron reducciones en alcohol rectificado (-32.7 %) y ginebra (-21.6 %). Solo la categoría de otros licores mostró un comportamiento positivo, con un crecimiento de 105.4 %, lo que sugiere una recomposición de la oferta hacia productos alternativos o segmentos específicos del mercado, en respuesta a nuevas preferencias del consumidor.

El ajuste productivo también alcanzó a las bebidas no alcohólicas. Durante 2025, la producción de bebidas gaseosas cayó 9.0 % respecto a 2024, profundizando una tendencia descendente que ya venía manifestándose en años anteriores.

En 2024, la producción había disminuido 1.0 %, mientras que en 2023 creció 4.3 % y en 2022 aumentó 1.4 %, confirmando una desaceleración gradual del segmento, influida por cambios en las preferencias de consumo y una creciente orientación hacia opciones consideradas más saludables.

Una tendencia alineada con el escenario global

El retroceso observado en Panamá coincide con señales similares a nivel internacional. Una publicación de GBM en The Story señala que entre 2024 y 2025 el mercado global del alcohol hoy enfrenta caídas en el mercado.

Según la información difundida en agosto de 2025, empresas históricamente sólidas han sufrido importantes pérdidas de valor: Diageo perdió cerca del 50 % de su valor desde su máximo en 2021, mientras Constellation Brands retrocedió 33.5 % en los últimos 12 meses y José Cuervo acumula una caída cercana al 43 % en tres años.

El contraste con el desempeño del S&P 500 (índice Standard & Poor’s 500 Index) resultó evidente: mientras el índice bursátil avanzó, las compañías vinculadas a las bebidas alcohólicas quedaron rezagadas, reflejando un cambio en la percepción de inversionistas y consumidores.

En términos operativos —agregó la publicación— los volúmenes globales de alcohol disminuyeron 1 % en 2024, con caídas de 3 % en Estados Unidos y 5 % en China, en medio de mayores costos de transporte, energía e insumos que han reducido los márgenes empresariales.

El informe también analiza un cambio de patrón en el consumo de licores, entre las jóvenes de la generación Z, que hoy bebe menos que cualquier generación anterior, y lo que esto significa para la industria.