¿Sin agua esta semana? Conoce los sectores afectados por trabajos del IDAAN

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre la realización de trabajos de mantenimiento programados en diversas plantas potabilizadoras del país, con el objetivo de optimizar el servicio de suministro de agua potable. Las labores se llevarán a cabo durante la semana del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial, los trabajos impactarán sectores en la provincia de Chiriquí y en Panamá Metro, por lo que la institución recomienda a la población tomar las previsiones necesarias para el abastecimiento de agua mientras duren las intervenciones.

En la provincia de Chiriquí, se realizarán mantenimientos en las potabilizadoras de Chiriquí, Santa Marta, Los Algarrobos, Divalá y Dolega en horarios que van desde las 6:00 p.m. hasta la medianoche, dependiendo del sector. Las zonas afectadas incluyen Chiriquí Cabecera, Las Lajita y Bella Vista; Santa Marta Cabecera, Santo Domingo, Santa Marta Norte y La Estrella; así como partes altas de David, Pedregal, San José, Divalá y Dolega, entre otras comunidades.

Mientras tanto, en Panamá Metro, los trabajos se desarrollarán en la planta Centenario Pacora los días martes 24 y viernes 27 de febrero, en horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., afectando sectores como Pacora Centro, Altos de Tataré, Colinas de Pacora, Las Garzas, San Francisco, San Diego, Castilla Real, Condado Real, Montemadero y Río Chico. También se realizarán labores en Chepo el viernes 27 de febrero, en el mismo horario, impactando áreas como Coquira, Vía Crematorio y La Higuera.

El IDAAN reiteró que estas acciones forman parte de su plan de mejoras continuas para garantizar un servicio más eficiente y estable a nivel nacional, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales.