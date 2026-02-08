Trabajos programados del Idaan: Qué provincias tendrán afectaciones de agua

A continuación los detalles de los trabajos de mantenimiento programados del Idaan:<b>Chiriquí</b>Potabilizadora Algarrobos: miércoles 11 de febrero, 8:00 p.m. a 2:00 a.m.Potabilizadora de Barú: miércoles 11 de febrero, 4:00 a.m. a 2:00 p.m.Potabilizadora San Bartolo: jueves 12 de febrero, 8:00 a.m. a 2:00 p.m.Potabilizadora Divala: miércoles 11 de febrero, 8:00 p.m. a 4:00 a.m.Potabilizadora de Chiriquí: martes 10 de febrero, 4:00 p.m. a 6:00 p.m.Potabilizadora de Tolé: miércoles 11 de febrero, 4:00 p.m. a 6:00 p.m.Potabilizadora Santa Marta: martes 10 de febrero, 8:00 a.m. a 2:00 p.m.Potabilizadora Santa Marta: viernes 13 de febrero, 6:00 p.m. a 8:00 p.m.Potabilizadora Dolega: martes 10 de febrero, 6:00 a.m. a 8:00 p.m.<b>Panamá Oeste</b>Potabilizadora Laguna Alta: jueves 12 de febrero, 8:00 a.m. a 2:00 p.m.<b>Veraguas</b>Aguas residuales de Soná: martes 10 de febrero, 8:00 a.m. a 12:00 p.m.