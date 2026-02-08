  1. Inicio
Trabajos programados del Idaan: Qué provincias tendrán afectaciones de agua

Calendario de mantenimiento de plantas potabilizadoras del 9 al 15 de febrero
Emiliana Tuñón
  • 08/02/2026 10:57
Usuarios deben prever abastecimiento durante mantenimiento en plantas potabilizadoras.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) publicó el calendario de mantenimiento programado en plantas potabilizadoras a nivel nacional, que se llevará a cabo del 9 al 15 de febrero.

Según informó la entidad, los trabajos de mantenimiento afectarán principalmente a las provincias de Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas.

El Idaan recomienda a la población tomar las precauciones necesarias y realizar previsiones de abastecimiento de agua durante los días de mantenimiento.

Calendario de trabajos de mantenimiento del Idaan del 9 al 15 de febrero

A continuación los detalles de los trabajos de mantenimiento programados del Idaan:

Chiriquí

Potabilizadora Algarrobos: miércoles 11 de febrero, 8:00 p.m. a 2:00 a.m.

Potabilizadora de Barú: miércoles 11 de febrero, 4:00 a.m. a 2:00 p.m.

Potabilizadora San Bartolo: jueves 12 de febrero, 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Potabilizadora Divala: miércoles 11 de febrero, 8:00 p.m. a 4:00 a.m.

Potabilizadora de Chiriquí: martes 10 de febrero, 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Potabilizadora de Tolé: miércoles 11 de febrero, 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Potabilizadora Santa Marta: martes 10 de febrero, 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Potabilizadora Santa Marta: viernes 13 de febrero, 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Potabilizadora Dolega: martes 10 de febrero, 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Panamá Oeste

Potabilizadora Laguna Alta: jueves 12 de febrero, 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Veraguas

Aguas residuales de Soná: martes 10 de febrero, 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

