Trabajos programados del Idaan: Qué provincias tendrán afectaciones de agua

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) publicó el calendario de mantenimiento programado en plantas potabilizadoras a nivel nacional, que se llevará a cabo del 9 al 15 de febrero.

Según informó la entidad, los trabajos de mantenimiento afectarán principalmente a las provincias de Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas.

El Idaan recomienda a la población tomar las precauciones necesarias y realizar previsiones de abastecimiento de agua durante los días de mantenimiento.