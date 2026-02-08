Excarcelan a Juan Pablo Guanipa, el número 2 de María Corina Machado

El Gobierno asegura que el proceso de excarcelaciones inició en diciembre de 2025 y desde entonces unas 895 personas han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan verificar los casos.Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido, el 23 de mayo de 2025, en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo 'boicotear' los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos <b>'actos terroristas'</b>, por lo que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno.<b>La última vez que Guanipa apareció en público fue el 9 de enero de 2025, cuando acompañó a Machado en una protesta en Caracas en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al chavismo, proclamó ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como un 'fraude'</b>