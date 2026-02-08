  1. Inicio
Panamá en el Super Bowl: Jaylinn Hawkins hace historia con los Patriots

Jaylinn Hawkins, safety de 28 años con ascendencia panameña, jugará el Super Bowl con los New England
@jaylinnhawkins
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/02/2026 13:27
Hawkins, de ascendencia panameña, disputará el Super Bowl con los New England Patriots tras clasificar a la final de la NFL.

Panamá tendrá representación en la cita más importante del fútbol americano profesional. Jaylinn Hawkins, safety de 28 años con ascendencia panameña, jugará el Super Bowl con los New England Patriots, luego de que su equipo asegurara el pase tras imponerse a los Denver Broncos, consolidando así la presencia istmeña en el máximo escenario de la NFL.

Hawkins, cuya familia materna es panameña, ha expresado en distintas oportunidades el orgullo que siente por sus raíces y su conexión con el país. Ese vínculo adquiere un significado especial al convertirse en uno de los jugadores de origen panameño que alcanza el evento deportivo más visto del fútbol americano.

El defensivo ha desarrollado una trayectoria constante en la liga. Fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft de la NFL en 2020 por los Atlanta Falcons, tras su paso por el fútbol universitario con los California Golden Bears. Más adelante vistió los colores de Los Angeles Chargers y Tennessee Titans, antes de integrarse al plantel de New England, donde hoy se encuentra a un paso de conquistar el campeonato.

Además del logro individual de Hawkins, esta edición del Super Bowl resalta por la participación de varios jugadores con raíces latinoamericanas, una coincidencia poco habitual que refleja el avance y la consolidación del talento latino en la NFL.

Jugadores latinos brillan en el Super Bowl del 8 de febrero

El Super Bowl de la NFL, que se disputará este domingo 8 de febrero, contará con la participación de varios jugadores latinos que han logrado abrirse paso en uno de los escenarios más exigentes del deporte profesional. Entre ellos destaca Jaylinn Hawkins, jugador con raíces panameñas, cuya presencia refuerza la representación de la región en el evento deportivo más importante del fútbol americano.

Otro de los nombres que sobresale es el de Andrés “Andy” Borregales, pateador de los New England Patriots, quien se convertirá en el primer jugador nacido en Venezuela en disputar una Super Bowl.

Junto a Borregales, los Patriots también cuentan con otros jugadores de ascendencia latina, entre ellos Christian González, esquinero de padre colombiano, quien se ha consolidado como una de las principales piezas defensivas del equipo. Seleccionado en la primera ronda del Draft de 2023, González es considerado uno de los mejores cornerbacks de la NFL.

La presencia de estos jugadores refleja el crecimiento y la proyección del talento latino en la NFL, marcando un momento significativo para la región en el máximo escenario del fútbol americano.

