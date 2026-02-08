Panamá en el Super Bowl: Jaylinn Hawkins hace historia con los Patriots

Panamá tendrá representación en la cita más importante del fútbol americano profesional. Jaylinn Hawkins, safety de 28 años con ascendencia panameña, jugará el <b><a href="/tag/-/meta/super-bowl">Super Bowl</a></b> con los New England Patriots, luego de que su equipo asegurara el pase tras imponerse a los Denver Broncos, consolidando así la presencia istmeña en el máximo escenario de la NFL. Hawkins, cuya familia materna es panameña, ha expresado en distintas oportunidades el orgullo que siente por sus raíces y su conexión con el país. Ese vínculo adquiere un significado especial al convertirse en uno de los jugadores de origen panameño que alcanza el evento deportivo más visto del fútbol americano.