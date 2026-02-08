Trump insiste en que las elecciones en EE.UU. están ‘amañadas’ y son ‘fraudulentas’

El mandatario reclamó a los legisladores republicanos que luchen por medidas como la exigencia de identificación de votantes, prueba de ciudadanía para registrarse y severas restricciones al voto por correo.Previamente, en una entrevista con NBC, afirmó sin presentar pruebas que algunos estados podrían no estar contando correctamente los votos.<b>Las elecciones del 3 de noviembre, en las que se renovará el Congreso, son clave para el presidente, ya que está en juego la ajustada mayoría que los republicanos mantienen en el Congreso.</b>El republicano anunció recientemente que viajará cada semana dentro del país para hacer campaña de cara a estos comicios.