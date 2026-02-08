Trump insiste en que las elecciones en EE.UU. están ‘amañadas’ y son ‘fraudulentas’

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a insistir este domingo en que las elecciones en Estados Unidos están “amañadas” y son “fraudulentas”, mientras se prepara para hacer campaña para los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

“Las elecciones estadounidenses están amañadas, son fraudulentas y son motivo de burla en todo el mundo. O las arreglamos o dejaremos de tener un país”, aseguró el mandatario en su red Truth Social.

En la publicación, Trump pidió a los republicanos luchar por que todos los votantes muestren su documento de identidad y una prueba de ciudadanía estadounidense, así como que no se admitan votos por correo excepto por enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje.

El jueves, el presidente ya instó a los republicanos en el Congreso a que aprueben la Ley “SAVE America”, un proyecto impulsado por su partido que endurecería los requisitos para votar en las elecciones de este año, en medio de nuevas acusaciones sin pruebas sobre un supuesto fraude electoral.