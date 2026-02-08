EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este domingo 8 de febrero 2026

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este domingo 8 de febrero el primer sorteo dominical de este año 2026.

Aquí te compartimos los números ganadores:

Primer Premio: 7501

Letras: ACCA

Serie: 6

Folio: 2

Segundo Premio: 7097

Tercer Premio: 8145

¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los domingos.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.