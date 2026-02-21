Estados Unidos podría suspender permisos de trabajo a solicitantes de asilo por nueva propuesta

Estados Unidos podría suspender la entrega de permisos de trabajo a solicitantes de asilo como parte de una nueva propuesta del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), que busca frenar el uso fraudulento del sistema migratorio y aliviar la sobrecarga administrativa.

Según detalló el medio Infobae, la iniciativa, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), contempla detener la adjudicación de autorizaciones laborales cuando el tiempo promedio de procesamiento supere los 180 días.

Esta suspensión podría extenderse durante años, dependiendo del volumen de solicitudes acumuladas y la capacidad operativa del organismo.

De acuerdo con el DHS, la medida responde al aumento sin precedentes de peticiones de asilo que, según sostiene la entidad, en muchos casos son utilizadas como vía para acceder al mercado laboral estadounidense.

Además de la posible suspensión de nuevos permisos, la propuesta incluye ampliar de manera significativa el período de espera para solicitar autorización laboral, elevándolo hasta 365 días.

Con ello, el gobierno busca desalentar las solicitudes consideradas frívolas o sin fundamento y priorizar los casos de personas que realmente requieren protección humanitaria, según informó el medio.

Las autoridades estiman que, si no se aprueba esta reforma, el sistema podría enfrentar demoras extremas.

Según cálculos del propio USCIS, podrían transcurrir entre 14 y 173 años antes de que los tiempos de procesamiento vuelvan a situarse en un promedio de 180 días, lo que consolidaría la saturación actual.

La normativa aún debe someterse a un período de comentarios públicos antes de su eventual implementación.

De concretarse, marcaría uno de los cambios más significativos en la política migratoria reciente de Estados Unidos, con impacto directo en miles de solicitantes de asilo que dependen de la autorización laboral mientras esperan la resolución de sus casos.