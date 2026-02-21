Alerta por sarampión: Colombia investiga caso sospechoso y Panamá vigila

Las autoridades sanitarias de Colombia investigan un caso sospechoso de sarampión en un hombre de 30 años con antecedente de viaje internacional, lo que podría convertirse en el primer caso importado en diez años en ese país. El Ministerio de Salud colombiano y el Instituto Nacional de Salud informaron que el paciente, reportado en Bogotá, se mantiene estable y bajo seguimiento médico. El diagnóstico aún no está confirmado y se encuentra en análisis una segunda muestra, junto con pruebas complementarias. Colombia fue declarada libre de sarampión autóctono el 24 de enero de 2014 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). De confirmarse el contagio, sería un caso importado, en un contexto de aumento regional. El país aplica un protocolo de diagnóstico que combina criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio antes de confirmar oficialmente un caso. Las autoridades pidieron a viajeros con destino a países con circulación activa del virus —como Estados Unidos, México y Canadá— verificar su esquema de vacunación. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por vía aérea. Los síntomas incluyen fiebre, erupción cutánea, tos y conjuntivitis. La vacuna contra el sarampión y la rubéola está disponible de forma gratuita en más de 3,000 puntos en Colombia.

Panamá refuerza vigilancia y vacunación

En Panamá, el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene vigilancia epidemiológica activa y no registra casos de sarampión desde noviembre de 1995. La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel de Hewitt, informó que en el país se aplicaron más de siete millones de dosis de la vacuna contra el sarampión en una población aproximada de cuatro millones de habitantes. El Minsa sigue los lineamientos de la OPS y la OMS y ejecuta estrategias de vacunación intramuros y extramuros para sostener la cobertura. Entre las acciones destacan la inmunización del personal que labora en aeropuertos y puertos, jornadas en centros comerciales y terminales de transporte, así como la oferta gratuita de la vacuna a quienes solicitan el Certificado Internacional de Vacunación. Ante la alerta regional y la proximidad del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá —países que registran casos activos— el Minsa emitió lineamientos a agencias de viajes para que orienten a los viajeros sobre la importancia de aplicarse la vacuna, aunque no es obligatoria. Las coberturas en Panamá oscilan entre 80 % y 94 % en la primera dosis infantil, mientras que la segunda dosis presenta leve descenso, principalmente en niños de cuatro años. En adultos, la inmunización se aplica hasta los 64 años.

Europa reduce casos, pero persiste el riesgo

Mientras América mantiene vigilancia ante nuevos contagios, en Europa y Asia Central la OMS y Unicef reportaron una reducción preliminar del 75 % de los casos en 2025 en comparación con 2024. Según datos consolidados de 53 países, en 2025 se notificaron 33,998 casos, frente a los 127,412 registrados el año 2024. Pese a la disminución, los organismos internacionales advirtieron que el riesgo de brotes continúa debido a brechas en la cobertura de vacunación. La directora regional de Unicef para Europa y Asia Central, Regina De Dominicis, señaló que las condiciones que propiciaron el resurgimiento de la enfermedad persisten, especialmente en comunidades con baja inmunización. Por su parte, el director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, afirmó que la eliminación del sarampión exige alcanzar una cobertura de vacunación del 95 % en todas las comunidades y cerrar las brechas de inmunidad en todas las edades. En 2024, el número de países europeos con transmisión endémica continua o restablecida aumentó de 12 a 19, lo que representa un retroceso en los esfuerzos de eliminación. El sarampión es uno de los virus más contagiosos: una persona infectada puede transmitirlo hasta a 18 personas no vacunadas. Dos dosis de la vacuna ofrecen hasta 97 % de protección de por vida.

Vigilancia ante movilidad internacional