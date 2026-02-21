Alerta por sarampión: Colombia investiga caso sospechoso y Panamá vigila

El posible caso en Colombia confirma que <b>la movilidad internacional mantiene latente el riesgo de importación del virus</b>, incluso en países con estatus de eliminación.La experiencia europea demuestra que una caída en la cobertura puede revertir avances alcanzados durante décadas. <b>Las autoridades sanitarias insisten en que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir brotes y evitar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis o incluso la muerte</b>.En la región de las <b>Américas</b>, la <b>OPS mantiene una alerta epidemiológica ante el aumento de casos</b> y llama a fortalecer la vigilancia, la respuesta rápida y la comunicación basada en información oficial.Mientras Colombia espera los resultados definitivos de laboratorio, <b>Panamá sostiene su estrategia preventiva para conservar su condición libre de sarampión y reducir el riesgo de casos importados</b> en un escenario global de alta movilidad.