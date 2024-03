Minsa preocupado por rechazo a la jornada de vacunación contra el sarampión

Los padres de familia en los centros de atención integral a la primera infancia (Caipi) y parvularios tampoco permiten que vacunen a sus hijos. Además, los presidentes de clubes de padres de familia han enviado notas para que no permitan vacunar a sus hijos. “Muchos padres lo han considerado y otros no. Aprovecho este medio para agradecer a los padres que han puesto la confianza en nosotros y han permitido que vacunemos a sus hijos contra el sarampión”.

Inclusive este miércoles varios funcionarios fueron amenazados por una persona que les dijo que si continuaban con la jornada en esa área, iban a atentar contra su vida. El personal tuvo que suspender la vacunación e irse”, lamentó. Mientras que muchos condominios no están permitiendo el acceso al personal. “Hablamos con los administradores para instalar un puesto en la planta baja para que los padres de familia puedan llevar a los niños. Sin embargo, no se ha podido”.

Panamá no tiene casos

“En Panamá no se han visto casos de sarampión. Existen padres de familia que dicen que en Panamá hay casos de sarampión y que el país ha vivido siempre con la enfermedad. Eso no es cierto. Es bueno que busquen la literatura científica”, remarcó Itzel de Hewitt.

El último caso de sarampión autóctono que se tuvo en Panamá fue en 1995 y en 2011 se registraron cuatro casos importados. Pero no se tuvieron casos secundarios posteriormente que se presentaran esos cuatro casos, porque en Panamá toda la población, tanto adulta como infantil, estaba vacunada en ese momento, ponderó.

“Eso significa que nuestra cobertura de vacunación permitió que la enfermedad no se quedara en el país. Cualquier extranjero [con la enfermedad] puede llegar a Panamá, pero nuestra población está tan protegida que no circula el virus. Esa ha sido nuestra corona de rey que ha permitido el certificado que indica que no tenemos sarampión”.

Cuando es un caso autóctono de una enfermedad, que se puede prevenir con la vacuna, no es un brote, se considera una epidemia. Ese sería el caso para Panamá.

“En Panamá, en pleno siglo XXI, no debemos tener defunciones por enfermedades prevenibles con vacunas. Eso no debe ser permitido teniendo el país el recurso. Y no se trata solo de que fallezca un niño, sino las consecuencias. Si al niño le da sarampión y no fallece, tendrá secuelas, desde ceguera, sordera, inflamación del cerebro durante su desarrollo. ¿Por qué exponer a un niño cuando solo se debe colocar la vacuna?”, concluyó.