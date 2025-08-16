Fin de semana sin agua, Idaan adelanta trabajos de mantenimiento

Este fin de semana, el Instituto de Acueducto y Alcantarrillado Nacional (Idaan) suspendió nuevamente las operaciones de la planta potabilizadora de Chilibre Federico Guardia.El Idaan realiza por adelantado los trabajos de mantenimiento previstos para el mes de noviembre relacionados a la instalación de la compuerta inferior del foso de succión de la toma de agua cruda.'Las lluvias registradas en el mes de julio en la cuenca del río Chagres han incrementado de manera positiva los niveles del Lago Alajuela y según los pronósticos para las próximas semanas las precipitaciones irán en aumento', informó la entidad en un comunicado.