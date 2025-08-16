  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Fin de semana sin agua, Idaan adelanta trabajos de mantenimiento

Fin de semana sin agua, Idaan adelanta trabajos de mantenimiento
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 17/08/2025 00:00
La institución suspendió el servicio en Panamá y San Miguelito para instalar una compuerta en la planta potabilizadora Federico Guardia de Chilibre. Prevén que para el mediodía del domingo se restablezca 80% del suministro

Este fin de semana, el Instituto de Acueducto y Alcantarrillado Nacional (Idaan) suspendió nuevamente las operaciones de la planta potabilizadora de Chilibre Federico Guardia.

El Idaan realiza por adelantado los trabajos de mantenimiento previstos para el mes de noviembre relacionados a la instalación de la compuerta inferior del foso de succión de la toma de agua cruda.

“Las lluvias registradas en el mes de julio en la cuenca del río Chagres han incrementado de manera positiva los niveles del Lago Alajuela y según los pronósticos para las próximas semanas las precipitaciones irán en aumento”, informó la entidad en un comunicado.

Tiempo de afectación

El Idaan ha indicado que se suspenderán las operaciones de la potabilizadora de Chilibre desde las 10:00 de la noche del sábado 16 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del domingo 17 de agosto, aprovechando este horario nocturno para afectar lo menos posible a la ciudadanía.

La suspensión temporal del servicio de agua potable afectará los distritos de Panamá y San Miguelito.

Fuentes de la institución comunicaron a La Estrella de Panamá que prevén que para el mediodía se haya logrado restablecer el suministro de agua en 80% de las zonas afectadas. También adelantaron que contarán con camiones cisterna para llevar a zonas de difícil acceso como La Siesta en Tocumen.

Plan de mantenimiento

Este año, la planta potabilizadora de Chilibre ha sido sometida a un importante proceso de mantenimiento, que ha sido dividido en varias fases.

Según el cronograma del Idaan, los trabajos previstos para noviembre eran la última etapa. El mismo consiste en reemplazo de compuertas y rejillas que conlleva trabajos en el foso de succión y renovación urgente de piezas con décadas de uso. También se realiza mantenimiento profundo con buzos, inspección y limpieza en áreas críticas, aprovechando una ventana de tiempo corta para minimizar el impacto en el servicio. Además se trabaja en la optimización de la red de distribución, implementando nodos de control para mejorar la gestión del agua, reduciendo pérdidas por fugas con cuadrillas nocturnas de reparación.

El punto clave es la instalación de la compuerta final junto con su sistema de izamiento y control y el reemplazo de válvulas en bombas de hasta 600 caballos de fuerza que requieren fabricación especializada.

Este 2025 se han realizado múltiples trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora, por los que se ha tenido que suspender el suministro de agua por horas en la ciudad capital. Este mantenimiento, que estaba programado para noviembre, podría ser el último del año, pero el Idaan afirma que aún está por definirse.

Lo Nuevo