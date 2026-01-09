Danilo Pérez: ‘La música es una herramienta de transformación social’

Danilo Pérez cumple 60 años de edad satisfecho de su labor hasta el momento y orgulloso de que tanto su esposa como sus tres hijos compartan su misión de establecer la música como herramienta de transformación social. 'Me siento con mucha energía todavía para seguir. Ojalá que Dios me siga dando salud tanto para mí como a mi familia', pidió en dicha conversación.Pérez entiende la música como una herramienta para ayudar a levantar al prójimo, producto de su propia historia personal. El músico recuerda su contexto humilde en el que sus padres lucharon para que pudiera salir adelante. 'Soy un ejemplo de eso. Mi madre y mi padre lucharon para que tuviera las mejores oportunidades, y yo me identifiqué con la música desde pequeño a través de mi padre Danilo Pérez. Recuerdo que en una tesis de 1968 de la Universidad de Panamá hablaba de la importancia de la música en el desarrollo de los jóvenes, y la visionaba como un instrumento importante para el aprendizaje. Él, por ejemplo, me enseñaba las tablas de multiplicar cantándolas y dándoles ritmo. Ese fue mi aprendizaje', rememoró.Entre los mentores que tuvo de cerca estuvieron Víctor Boa, Edgardo Quintero, Cecilia Núñez y, por otro lado, evocó que desde pequeño ni siquiera reconocía como jazz a esa experiencia musical que él se encontraba experimentando. Más tarde Pérez concibe al jazz como instrumento de búsqueda, resistencia y dignidad. 'Improvisar es un acto de libertad, nos abre la vía para escucharnos a nosotros, y nos crea la responsabilidad colectiva, sentando las bases para una plataforma neutral sobre la que se asienta la democracia en su máxima expresión. Yo me enamore de la capacidad del jazz de hacernos dialogar y reflexionar', agregó.Pérez igualmente concibe el acceso a la educación como un acto de justicia social capaz de cambiar vidas y la música como un método para reimaginar nuevos horizontes.