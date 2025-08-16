Potabilizadora de Chilibre vuelve a suspender operaciones este fin de semana: Todo lo que debes saber

Este año, <b><a href="/tag/-/meta/planta-potabilizadora-de-chilibre-federico-guardia-conte">la planta potabilizadora de Chilibre</a></b> ha sido sometida a un importante proceso de mantenimiento, que ha sido dividido en varias fases. Según el cronograma del Idaan, los trabajos previstos para noviembre eran la última etapa. El mismo consiste de la siguiente manera.<b>Reemplazo de compuertas y rejillas</b>Se realizaron trabajos en el foso de succión.• Las piezas tenían décadas de uso y requerían renovación urgente.<b>Mantenimiento profundo con buzos</b>Inspección y limpieza en áreas críticas.Aprovechamiento de una ventana de tiempo corta para minimizar el impacto en el servicio.<b>Optimización de la red de distribución </b>Implementación de nodos de control para mejorar la gestión del agua.Reducción de pérdidas por fugas con cuadrillas nocturnas de reparación.<b>Instalación de la compuerta final</b>Se instalará junto con su sistema de izamiento y control.Esta fase es crucial para el funcionamiento del foso de succión.<b>Reemplazo de válvulas en bombas de alta potencia</b>Las válvulas están ubicadas en bombas de hasta 600 caballos de fuerza.Se requiere fabricación especializada, lo que puede demorar varios meses.