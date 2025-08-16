Potabilizadora de Chilibre vuelve a suspender operaciones este fin de semana: Todo lo que debes saber

Este fin de semana, el Instituto de Acueducto y Alcantarrillado Nacional (Idaan) suspenderá temporalmente las operaciones de la planta potabilizadora de Chilibre Federico Guardia.

¿El motivo? El Idaan realizará por adelantado los trabajos de mantenimiento previstos para el mes de noviembre relacionados a la instalación de la compuerta inferior del foso de succión de la toma de agua cruda.

“Las lluvias registradas en el mes de julio en la cuenca del río Chagres han incrementado de manera positiva los niveles del Lago Alajuela y según los pronósticos para las próximas semanas las precipitaciones irán en aumento”, informó la entidad en un comunicado.

El Idaan ha indicado que se suspenderán las operaciones de la potabilizadora de Chilibre desde las 10:00 de la noche del sábado 16 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del domingo 17 de agosto, aprovechando este horario nocturno para afectar lo menos posible a la ciudadanía.

La suspensión temporal del servicio de agua potable afectará los distritos de Panamá y San Miguelito