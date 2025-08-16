  1. Inicio
Potabilizadora de Chilibre vuelve a suspender operaciones este fin de semana: Todo lo que debes saber

La planta potabilizadora de Chilibre ofrece distribución de agua a zonas como Panamá y San Miguelito.
La planta potabilizadora de Chilibre ofrece distribución de agua a zonas como Panamá y San Miguelito. Archivo | La Estrella de Panamá
Lourdes García Armuelles
  • 16/08/2025 10:25
La suspensión temporal del servicio de agua potable afectará los distritos de Panamá y San Miguelito

Este fin de semana, el Instituto de Acueducto y Alcantarrillado Nacional (Idaan) suspenderá temporalmente las operaciones de la planta potabilizadora de Chilibre Federico Guardia.

¿El motivo? El Idaan realizará por adelantado los trabajos de mantenimiento previstos para el mes de noviembre relacionados a la instalación de la compuerta inferior del foso de succión de la toma de agua cruda.

Las lluvias registradas en el mes de julio en la cuenca del río Chagres han incrementado de manera positiva los niveles del Lago Alajuela y según los pronósticos para las próximas semanas las precipitaciones irán en aumento”, informó la entidad en un comunicado.

El Idaan ha indicado que se suspenderán las operaciones de la potabilizadora de Chilibre desde las 10:00 de la noche del sábado 16 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del domingo 17 de agosto, aprovechando este horario nocturno para afectar lo menos posible a la ciudadanía.

Plan de mantenimiento

Este año, la planta potabilizadora de Chilibre ha sido sometida a un importante proceso de mantenimiento, que ha sido dividido en varias fases.

Según el cronograma del Idaan, los trabajos previstos para noviembre eran la última etapa. El mismo consiste de la siguiente manera.

Reemplazo de compuertas y rejillas

Se realizaron trabajos en el foso de succión.•

Las piezas tenían décadas de uso y requerían renovación urgente.

Mantenimiento profundo con buzos

Inspección y limpieza en áreas críticas.

Aprovechamiento de una ventana de tiempo corta para minimizar el impacto en el servicio.

Optimización de la red de distribución

Implementación de nodos de control para mejorar la gestión del agua.

Reducción de pérdidas por fugas con cuadrillas nocturnas de reparación.

Instalación de la compuerta final

Se instalará junto con su sistema de izamiento y control.

Esta fase es crucial para el funcionamiento del foso de succión.

Reemplazo de válvulas en bombas de alta potencia

Las válvulas están ubicadas en bombas de hasta 600 caballos de fuerza.

Se requiere fabricación especializada, lo que puede demorar varios meses.

