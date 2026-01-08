Copa Airlines reanudará vuelos diarios entre Panamá y Caracas desde el 13 de enero

La aerolínea Copa Airlines anunció este jueves 8 de enero el reinicio de sus vuelos desde y hacia Caracas, Venezuela, a partir del próximo martes 13 de enero de 2026, luego de registrarse mejoras en las condiciones operativas del espacio aéreo de Maiquetía.

De acuerdo con el comunicado oficial, la ruta Panamá–Caracas–Panamá comenzará a operar con una frecuencia diaria desde esa fecha.

El vuelo CM224 saldrá de Panamá a las 9:03 a.m., con llegada a Caracas a las 12:22 p.m., mientras que el vuelo de retorno, CM222, despegará de Caracas a la 1:32 p.m. y arribará a la capital panameña a las 3:01 p.m.

Asimismo, Copa Airlines informó que a partir del viernes 16 de enero se incorporará un segundo vuelo en esta ruta, el cual operará inicialmente con tres y cuatro frecuencias semanales hasta el 19 de febrero. A partir del 20 de febrero, este segundo servicio pasará a tener frecuencia diaria.

El segundo vuelo partirá desde Panamá a las 11:36 a.m. bajo el número CM225, con llegada a Caracas a las 3:01 p.m. El trayecto de regreso, identificado como CM223, saldrá de Caracas a las 4:11 p.m. y llegará a Panamá a las 5:40 p.m.