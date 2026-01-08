Nueva ‘Constitución’ debe enfrentar pobreza, desigualdad y violencia, dice la Conferencia Episcopal Panameña

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/cep-conferencia-episcopal-de-panama" target="_blank">La Conferencia Episcopal Panameña (CEP) </a>hizo un llamado a abrir un proceso serio y responsable para dotar al país de una nueva <b>Constitución</b>, que responda a los desafíos actuales y a las aspiraciones del pueblo panameño, al concluir su Asamblea Ordinaria No. 224, celebrada del 5 al 8 de enero de 2026.En un comunicado dirigido a la ciudadanía, los obispos señalaron que la memoria histórica del 9 de enero de 1964 interpela a la nación a actuar con coherencia y visión de futuro, subrayando que honrar a los mártires de esa gesta implica fortalecer la institucionalidad democrática, garantizar la justicia social y renovar los consensos nacionales.'La necesidad impostergable de darnos una nueva <b>Constitución</b> no se trata solo de reformar textos, sino de responder con realismo a los tiempos que vivimos y a los que vendrán', indicaron los prelados, al destacar que <b>el marco jurídico del país debe colocar en el centro la dignidad humana, la participación ciudadana y el bien común</b>.El pronunciamiento se da tras una reflexión pastoral sobre la realidad nacional, en la que la Iglesia católica manifestó su preocupación por la persistente pobreza, la desigualdad social y el aumento de la violencia, factores que —según advirtieron— evidencian la urgencia de cambios estructurales profundos. En ese contexto, los obispos afirmaron que una nueva <b>Constitución</b> debe ser una herramienta para garantizar derechos, reducir exclusiones y asegurar que la economía y la política estén al servicio de la persona.<b>La CEP también insistió en que el desarrollo del país no puede sustentarse en un modelo que sacrifique la vida humana ni el cuidado de la Casa Común, reiterando su acompañamiento a comunidades como Río Indio y a los pueblos originarios, cuyos derechos —afirmaron— deben ser protegidos desde un marco constitucional justo y actualizado.</b>Asimismo, los obispos expresaron su alarma ante la normalización de la violencia, en especial contra mujeres, niños y adultos mayores, y exhortaron a que la justicia actúe con responsabilidad y eficacia. Subrayaron que ninguna forma de violencia es compatible con la dignidad humana ni con los valores que deben sostener al Estado y a la sociedad.<b>El comunicado también reiteró la solidaridad de la Iglesia panameña con el pueblo venezolano, haciendo un llamado a que se respete el Estado de derecho y el orden constitucional como base para la paz y la reconciliación.</b>