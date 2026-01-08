Seis noticias clave de Panamá y el mundo este 8 de enero | Lo que debes saber antes de dormir

Este jueves 8 de enero, la agenda noticiosa en Panamá y el ámbito internacional estuvo marcada por anuncios oficiales, proyectos de infraestructura, cambios culturales y hechos políticos de alto impacto.

-El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció la convocatoria del Concurso General de Becas 2026, una de las iniciativas más esperadas por estudiantes y familias panameñas, que busca ampliar el acceso a oportunidades educativas dentro y fuera del país.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en la inauguración del puente del intercambiador a desnivel de la circunvalación en Chitré, una obra clave para mejorar la movilidad y dinamizar la actividad económica en la provincia de Herrera.

-El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, adelantó que el Carnaval de la City 2026 experimentará un giro total. Según explicó, la celebración se alejará de los tradicionales culecos, reinas y carros alegóricos que durante años han caracterizado la fiesta carnavalera, apostando por un nuevo concepto cultural y urbano.

-El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha este jueves un plan piloto de la plataforma “Vanessa”, una herramienta tecnológica basada en inteligencia artificial que busca fortalecer la vigilancia epidemiológica y la prevención del dengue en el distrito de San Miguelito, uno de los más afectados históricamente por esta enfermedad.

-El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el primer sorteo de la Lotería Fiscal del año 2026 se realizará el próximo 26 de febrero, como parte de los incentivos para promover la facturación fiscal y la formalización comercial.

-El gobierno de Venezuela anunció la liberación de un grupo significativo de presos políticos, incluidos ciudadanos venezolanos y extranjeros detenidos en los últimos años por razones políticas. Entre los nombres confirmados figura Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo en el exilio, Edmundo González Urrutia, cuyo caso se había convertido en uno de los símbolos de la represión política en el país.