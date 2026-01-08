Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 8 de enero

Este jueves 8 de enero de 2026, la agenda informativa en Panamá está marcada por los anuncios del presidente José Raúl Mulino sobre la reactivación económica, debates institucionales clave y hechos internacionales que continúan influyendo en la región.<b>— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</b>, afirmó que el control e influencia de Washington sobre Venezuela podría extenderse por varios años, al considerar que el proceso de estabilización y transición política será prolongado. Sus declaraciones reavivan el debate regional sobre soberanía y geopolítica.<b>— El Tribunal Electoral de Panamá</b> propuso eliminar el voto en plancha y permitir el voto cruzado, una reforma que busca darle mayor libertad al elector para escoger candidatos de distintas listas y reducir el arrastre automático dentro de los partidos políticos.<b>— El turismo en Panamá</b> registró un crecimiento del 7.1 %, elevando los ingresos del sector hasta $5,455.5 millones, consolidándose como uno de los principales motores de la economía nacional y una señal positiva para la reactivación económica.<b>— Productores de maíz reclamaron al Gobierno el pago de casi $10 millones adeudados</b>, advirtiendo que la falta de desembolsos pone en riesgo la continuidad de la producción agrícola y afecta directamente a pequeños y medianos productores del país.<b>— Durante un acto en Chitré, el presidente José Raúl Mulino</b> aseguró que '2026 será el año del arranque económico', destacando que su administración apuesta por la inversión, la generación de empleo y el impulso de sectores productivos clave.<b>— Estudiantes desde primaria hasta doctorado</b> podrán aplicar al Concurso General de Becas 2026, organizado por el IFARHU. Los requisitos incluyen un promedio mínimo de 4.5 sobre 5.0 para primaria, premedia y media, y 2.0 sobre 3.0 para estudios universitarios, maestrías y doctorados.<b>— En el plano internacional, la situación en Venezuela continúa marcando la agenda regional</b>, con repercusiones políticas y económicas que mantienen la atención de gobiernos, analistas y organismos internacionales sobre los efectos a mediano plazo del nuevo escenario geopolítico en América Latina.