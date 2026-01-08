Las 7 claves del día en Panamá y el mundo | 8 de enero

Este jueves 8 de enero de 2026, la agenda informativa en Panamá está marcada por los anuncios del presidente José Raúl Mulino sobre la reactivación económica, debates institucionales clave y hechos internacionales que continúan influyendo en la región.

— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el control e influencia de Washington sobre Venezuela podría extenderse por varios años, al considerar que el proceso de estabilización y transición política será prolongado. Sus declaraciones reavivan el debate regional sobre soberanía y geopolítica.

— El Tribunal Electoral de Panamá propuso eliminar el voto en plancha y permitir el voto cruzado, una reforma que busca darle mayor libertad al elector para escoger candidatos de distintas listas y reducir el arrastre automático dentro de los partidos políticos.

— El turismo en Panamá registró un crecimiento del 7.1 %, elevando los ingresos del sector hasta $5,455.5 millones, consolidándose como uno de los principales motores de la economía nacional y una señal positiva para la reactivación económica.

— Productores de maíz reclamaron al Gobierno el pago de casi $10 millones adeudados, advirtiendo que la falta de desembolsos pone en riesgo la continuidad de la producción agrícola y afecta directamente a pequeños y medianos productores del país.

— Durante un acto en Chitré, el presidente José Raúl Mulino aseguró que “2026 será el año del arranque económico”, destacando que su administración apuesta por la inversión, la generación de empleo y el impulso de sectores productivos clave.

— Estudiantes desde primaria hasta doctorado podrán aplicar al Concurso General de Becas 2026, organizado por el IFARHU. Los requisitos incluyen un promedio mínimo de 4.5 sobre 5.0 para primaria, premedia y media, y 2.0 sobre 3.0 para estudios universitarios, maestrías y doctorados.

— En el plano internacional, la situación en Venezuela continúa marcando la agenda regional, con repercusiones políticas y económicas que mantienen la atención de gobiernos, analistas y organismos internacionales sobre los efectos a mediano plazo del nuevo escenario geopolítico en América Latina.