Las 10 claves del día en Panamá y el mundo | 6 de enero – Lo que debes saber antes de dormir

Este <b>martes 6 de enero de 2026</b>, en Panamá y el mundo <b>las noticias políticas, sociales y de entretenimiento están marcando la agenda informativa</b>, con decisiones gubernamentales, iniciativas culturales y movimientos internacionales que llaman la atención.— <b>El Gobierno de Panamá publicó en la Gaceta Oficial el nuevo decreto de salario mínimo nacional</b>, que regirá desde el <b>16 de enero de 2026</b> y establece tasas por hora según el sector, tamaño de la empresa y actividad económica, en un esfuerzo por ajustar las condiciones laborales y responder al costo de la vida— <b>La Asamblea Nacional celebró su primera sesión ordinaria del año</b>, con debates sobre prioridades legislativas y la agenda de reformas que el Ejecutivo busca impulsar durante los primeros meses del nuevo periodo legislativo. — <b>El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá dio inicio oficial al 'Año del Bicentenario del Congreso Anfictiónico'</b>, declarando 2026 como un año histórico para el país y anunciando que se promoverán una serie de encuentros internacionales de impacto político, diplomático y económico en conmemoración de los 200 años del primer Congreso de Estados Americanos celebrado en la capital panameña, reafirmando el rol de Panamá como centro de diálogo regional.— <b>Panamá reiteró ante organismos multilaterales su compromiso con el respeto a la soberanía y el derecho internacional</b>, en el marco del debate global por la captura y proceso judicial del exmandatario venezolano <b>Nicolás Maduro</b>, quien enfrenta cargos en Estados Unidos. — <b>La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y distintos países han llamado a garantizar un proceso judicial transparente</b>, mientras se advierte sobre posibles repercusiones en la estabilidad regional y la política migratoria en América Latina. — <b>Autoridades panameñas están evaluando los posibles efectos políticos y sociales derivados de la situación en Venezuela</b>, incluyendo escenarios de seguridad y flujos migratorios que podrían impactar al istmo centroamericano. — <b>En el ámbito cultural, la Alcaldía de Panamá anunció la activación de cinco parques temáticos</b>, que durante un año servirán como espacios permanentes para actividades artísticas, culturales y económicas en diferentes corregimientos de la ciudad. — <b>Además, Panamá se prepara para el inicio del calendario de ferias 2026</b>, con la Feria Internacional de las Flores y del Café en Boquete programada para arrancar el <b>7 de enero</b>, promoviendo el turismo y la producción local en todo el país. — <b>En entretenimiento, se mantienen los festejos del Día de los Reyes Magos</b>, una tradición cultural con actividades familiares y celebraciones en diversas comunidades panameñas, que destaca la mezcla de costumbres religiosas y eventos sociales en esta fecha. — <b>Figuras internacionales como Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas han sido vistas en Bocas del Toro</b>, lo que impulsa el turismo y genera atención mediática alrededor del destino caribeño.