Las 10 claves del día en Panamá y el mundo | 6 de enero – Lo que debes saber antes de dormir

Este martes 6 de enero de 2026, en Panamá y el mundo las noticias políticas, sociales y de entretenimiento están marcando la agenda informativa, con decisiones gubernamentales, iniciativas culturales y movimientos internacionales que llaman la atención.

— El Gobierno de Panamá publicó en la Gaceta Oficial el nuevo decreto de salario mínimo nacional, que regirá desde el 16 de enero de 2026 y establece tasas por hora según el sector, tamaño de la empresa y actividad económica, en un esfuerzo por ajustar las condiciones laborales y responder al costo de la vida

— La Asamblea Nacional celebró su primera sesión ordinaria del año, con debates sobre prioridades legislativas y la agenda de reformas que el Ejecutivo busca impulsar durante los primeros meses del nuevo periodo legislativo.

— El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá dio inicio oficial al “Año del Bicentenario del Congreso Anfictiónico”, declarando 2026 como un año histórico para el país y anunciando que se promoverán una serie de encuentros internacionales de impacto político, diplomático y económico en conmemoración de los 200 años del primer Congreso de Estados Americanos celebrado en la capital panameña, reafirmando el rol de Panamá como centro de diálogo regional.

— Panamá reiteró ante organismos multilaterales su compromiso con el respeto a la soberanía y el derecho internacional, en el marco del debate global por la captura y proceso judicial del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos en Estados Unidos.

— La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y distintos países han llamado a garantizar un proceso judicial transparente, mientras se advierte sobre posibles repercusiones en la estabilidad regional y la política migratoria en América Latina.

— Autoridades panameñas están evaluando los posibles efectos políticos y sociales derivados de la situación en Venezuela, incluyendo escenarios de seguridad y flujos migratorios que podrían impactar al istmo centroamericano.

— En el ámbito cultural, la Alcaldía de Panamá anunció la activación de cinco parques temáticos, que durante un año servirán como espacios permanentes para actividades artísticas, culturales y económicas en diferentes corregimientos de la ciudad.

— Además, Panamá se prepara para el inicio del calendario de ferias 2026, con la Feria Internacional de las Flores y del Café en Boquete programada para arrancar el 7 de enero, promoviendo el turismo y la producción local en todo el país.

— En entretenimiento, se mantienen los festejos del Día de los Reyes Magos, una tradición cultural con actividades familiares y celebraciones en diversas comunidades panameñas, que destaca la mezcla de costumbres religiosas y eventos sociales en esta fecha.

— Figuras internacionales como Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas han sido vistas en Bocas del Toro, lo que impulsa el turismo y genera atención mediática alrededor del destino caribeño.