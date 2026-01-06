  1. Inicio
Las 10 claves del día en Panamá y el mundo | 6 de enero – Lo que debes saber antes de dormir

Conozca lo último que ha pasado en Panamá y el mundo hoy 6 de enero de 2026.
Conozca lo último que ha pasado en Panamá y el mundo hoy 6 de enero de 2026.
Laura Chang
  06/01/2026
Autoridades panameñas están evaluando los posibles efectos políticos y sociales derivados de la situación en Venezuela

Este martes 6 de enero de 2026, en Panamá y el mundo las noticias políticas, sociales y de entretenimiento están marcando la agenda informativa, con decisiones gubernamentales, iniciativas culturales y movimientos internacionales que llaman la atención.

El Gobierno de Panamá publicó en la Gaceta Oficial el nuevo decreto de salario mínimo nacional, que regirá desde el 16 de enero de 2026 y establece tasas por hora según el sector, tamaño de la empresa y actividad económica, en un esfuerzo por ajustar las condiciones laborales y responder al costo de la vida

La Asamblea Nacional celebró su primera sesión ordinaria del año, con debates sobre prioridades legislativas y la agenda de reformas que el Ejecutivo busca impulsar durante los primeros meses del nuevo periodo legislativo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá dio inicio oficial al “Año del Bicentenario del Congreso Anfictiónico”, declarando 2026 como un año histórico para el país y anunciando que se promoverán una serie de encuentros internacionales de impacto político, diplomático y económico en conmemoración de los 200 años del primer Congreso de Estados Americanos celebrado en la capital panameña, reafirmando el rol de Panamá como centro de diálogo regional.

Panamá reiteró ante organismos multilaterales su compromiso con el respeto a la soberanía y el derecho internacional, en el marco del debate global por la captura y proceso judicial del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos en Estados Unidos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y distintos países han llamado a garantizar un proceso judicial transparente, mientras se advierte sobre posibles repercusiones en la estabilidad regional y la política migratoria en América Latina.

Autoridades panameñas están evaluando los posibles efectos políticos y sociales derivados de la situación en Venezuela, incluyendo escenarios de seguridad y flujos migratorios que podrían impactar al istmo centroamericano.

En el ámbito cultural, la Alcaldía de Panamá anunció la activación de cinco parques temáticos, que durante un año servirán como espacios permanentes para actividades artísticas, culturales y económicas en diferentes corregimientos de la ciudad.

Además, Panamá se prepara para el inicio del calendario de ferias 2026, con la Feria Internacional de las Flores y del Café en Boquete programada para arrancar el 7 de enero, promoviendo el turismo y la producción local en todo el país.

En entretenimiento, se mantienen los festejos del Día de los Reyes Magos, una tradición cultural con actividades familiares y celebraciones en diversas comunidades panameñas, que destaca la mezcla de costumbres religiosas y eventos sociales en esta fecha.

Figuras internacionales como Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas han sido vistas en Bocas del Toro, lo que impulsa el turismo y genera atención mediática alrededor del destino caribeño.

