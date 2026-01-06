Cancillería da inicio al Año del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio inicio formal a lo que se perfila como un año histórico para Panamá: el <b>Año del Bicentenario del Congreso Anfictiónico</b>. A doscientos años de la visión de Simón Bolívar en 1826, Panamá volverá a ser el punto de encuentro fundamental para las naciones americanas.<b>LEGADO</b>La importancia de este 2026 radica en la conmemoración del primer Congreso de Estados Americanos celebrado en nuestra capital. Ese aniversario, reconocido por múltiples organismos internacionales, posiciona a Panamá no solo como un referente histórico, sino como un actor clave en la diplomacia moderna.<b>EVENTOS</b>El país se prepara para recibir una serie de encuentros internacionales de gran impacto político y económico, entre los que destacan:<i>• Foro Económico de América Latina y el Caribe.</i><i>• Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).</i><i>• Asamblea General de la OEA.</i><i>• Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, en honor al bicentenario del Congreso Anfictiónico.</i><b>LIDERAZGO</b>Más allá de las celebraciones, el 2026 marca un periodo de intensa actividad política. Panamá mantendrá su <b>escaño no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas</b> y ejercerá las presidencias anuales de la AEC y diversos comités de seguridad de la OEA.A este robusto portafolio se suma, a partir de hoy, la <b>presidencia rotativa de la Comunidad de las Democracias</b>, una coalición global dedicada a la promoción de los sistemas democráticos de gobierno.<b>OBJETIVO</b>Bajo las directrices del presidente José Raúl Mulino, la Cancillería busca que esta agenda vigorosa sea el motor para recuperar el posicionamiento y el prestigio internacional de Panamá. Con estas acciones, el país reafirma su vocación de servicio al mundo y su papel indispensable en el diálogo regional.