Cancillería da inicio al Año del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio inicio formal a lo que se perfila como un año histórico para Panamá: el Año del Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

A doscientos años de la visión de Simón Bolívar en 1826, Panamá volverá a ser el punto de encuentro fundamental para las naciones americanas.

LEGADO

La importancia de este 2026 radica en la conmemoración del primer Congreso de Estados Americanos celebrado en nuestra capital.

Ese aniversario, reconocido por múltiples organismos internacionales, posiciona a Panamá no solo como un referente histórico, sino como un actor clave en la diplomacia moderna.

EVENTOS

El país se prepara para recibir una serie de encuentros internacionales de gran impacto político y económico, entre los que destacan:

• Foro Económico de América Latina y el Caribe.

• Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

• Asamblea General de la OEA.

• Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, en honor al bicentenario del Congreso Anfictiónico.

LIDERAZGO

Más allá de las celebraciones, el 2026 marca un periodo de intensa actividad política. Panamá mantendrá su escaño no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ejercerá las presidencias anuales de la AEC y diversos comités de seguridad de la OEA.

A este robusto portafolio se suma, a partir de hoy, la presidencia rotativa de la Comunidad de las Democracias, una coalición global dedicada a la promoción de los sistemas democráticos de gobierno.

OBJETIVO

Bajo las directrices del presidente José Raúl Mulino, la Cancillería busca que esta agenda vigorosa sea el motor para recuperar el posicionamiento y el prestigio internacional de Panamá.

Con estas acciones, el país reafirma su vocación de servicio al mundo y su papel indispensable en el diálogo regional.