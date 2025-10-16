Canciller Martínez-Acha y Albert Ramdin destacan el papel de Panamá en el sistema interamericano

'Las franquezas evitan sorpresas', dijo <b>el canciller <a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha Vásquez </a></b>al recibir al <b>secretario general adjunto de la <a href="/tag/-/meta/oea-organizacion-de-estados-americanos">Organización de Estados Americanos (OEA)</a>, <a href="/tag/-/meta/albert-ramdin">Albert Ramdin</a></b>, durante la firma del acuerdo que oficializa a Panamá como sede del 108° periodo ordinario de sesiones del <b>Comité Jurídico Interamericano (CJI)</b>, que se celebrará del 2 al 6 de marzo de 2026 en la capital panameña.El jefe de la diplomacia panameña destacó que el encuentro reviste una importancia especial al <b>coincidir con la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá</b>, convocado por Simón Bolívar en 1826, y que tendrá como eje la reflexión sobre el derecho internacional y la cooperación regional.<i>'Como ha sido nuestra tradición como país, históricamente, vamos a hacer el puente, la puerta y el puerto, no solo de negocios, sino de diálogo, cooperación y entendimiento entre las naciones',</i> expresó Martínez-Acha.<i>'El gobierno del Presidente Mulino reafirma su condición de anfitrión de grandes cuases hemisféricas. Siempre comprometidos con una diplomacia jurídica , con la paz, con la democracia y la cooperación interamericana',</i> añadió el canciller, quien subrayó la disposición del Gobierno de José Raúl Mulino de garantizar todas las facilidades para el éxito del evento.Por su parte, <b>Albert Ramdin reconoció el papel de Panamá dentro del sistema interamericano y su respaldo a los principios del multilateralismo</b>, la democracia y el respeto a las normas internacionales.<i>'La primera mitad del próximo año, Panamá será el centro del hemisferio occidental. Más de sietes reuniones del sistema interamericano se realizarán aquí',</i> señaló el alto funcionario.<i>'Sin una ley internacional fuerte, una ley binaria internacional y una ley internacional binaria humanitaria, va a hacer difícil mantener el mismo nivel de unidad y cooperación en todo el mundo.'</i> afirmó Ramdin, al destacar el trabajo del <b>Comité Jurídico Interamericano, creado hace más de un siglo para promover el desarrollo progresivo del derecho en las Américas.</b><b>El canciller Martínez-Acha resaltó que el encuentro reunirá a juristas, académicos y representantes de organizaciones internacionales</b>, fortaleciendo el papel del país como centro del pensamiento jurídico y diplomático del continente.El canciller Martínez-Acha resaltó que el encuentro reunirá a juristas, académicos y representantes de organizaciones internacionales, fortaleciendo el papel del país como centro del pensamiento jurídico y diplomático del continente.<b>Encuentro con el presidente Mulino y Albert Ramdin</b>Previo a la firma del acuerdo, el presidente José Raúl Mulino sostuvo una reunión con Albert Ramdin en el Palacio Presidencial, donde conversaron sobre la situación geopolítica del hemisferio y los esfuerzos de la OEA por promover la paz, la prosperidad, la democracia y la no discriminación en la región.