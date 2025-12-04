Adjudicación de curules, revocatoria y Parlacen quedan para enero de 2026

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) retomará sus sesiones el 7 de enero de 2026, fecha en la que continuará el análisis del quinto y último bloque de modificaciones al Código Electoral. La decisión fue confirmada por el magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano, quien también preside la comisión. La suspensión temporal estaba prevista y había sido adelantada por La Estrella de Panamá. En la sesión 29, Arellano informó que el pleno del TE acordó posponer la presentación formal del quinto bloque para permitir una revisión más amplia de los temas que aún requieren discusión interna.

El quinto bloque representa una de las etapas más sensibles del proceso de reformas e incluye asuntos de alto impacto político: Fórmulas de votación Adjudicación de curules y proclamaciones Revocatoria de mandato Reglas para los diputados del Parlacen Estos temas, por su complejidad y repercusiones jurídicas, serán abordados una vez el pleno del TE finalice el análisis técnico previo. Arellano explicó que, aunque la CNRE aprobó el cuarto bloque en su última reunión, tres artículos quedaron pendientes porque la mesa consideró que debían tratarse dentro del quinto bloque por su relación con los temas estructurales del sistema electoral. “En la última sesión se aprobó el cuarto bloque; únicamente quedaron pendientes tres artículos que se pospusieron para ser tratados en el quinto bloque”, señaló Arellano.