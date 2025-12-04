Adjudicación de curules, revocatoria y Parlacen quedan para enero de 2026

El magistrado explicó que el <b><a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral">Tribunal Electoral</a> </b>está afinando propuestas que deberán ser debatidas en la mesa de la Comisión antes de convertirse en iniciativas formales:'En reunión del pleno se presentaron las propuestas que el Tribunal analizará y discutirá para presentarlas como propuestas propias del TE. Por esa razón no vamos a entrar todavía en la presentación y justificación del quinto bloque', dijo.Arellano precisó que el contenido del bloque incluye diferentes temas que el pleno debe evaluar, aprobar y subir a la plataforma oficial, proceso que requiere tiempo técnico y administrativo.Con la pausa de fin de año, la CNRE entrará en su recta final apenas iniciado 2026. El quinto bloque es determinante porque define reglas centrales para la representación política, los métodos de elección y las condiciones de responsabilidad de los cargos de elección popular.Las discusiones retomarán ritmo el 7 de enero, cuando partidos políticos, representantes de la sociedad civil y el Tribunal Electoral vuelvan a sentarse en la mesa para consensuar las últimas modificaciones al Código Electoral antes de su envío a la Asamblea Nacional.