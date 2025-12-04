Concluyen trabajos en Las Cumbres tras daños provocados por lluvias de noviembre

Las intensas lluvias que azotaron Las Cumbres durante casi todo el mes de noviembre provocaron derrumbes y afectaron seriamente las calles y veredas del corregimiento, dejando a varias comunidades con vías intransitables e incluso a familias completamente incomunicadas.

Ante la magnitud de la emergencia, la Junta Comunal de Las Cumbres utilizando fondos propios y su equipo de obras públicas, inició trabajos urgentes de reparación en los puntos más críticos. Hoy, gran parte de las áreas colapsadas ya se encuentran habilitadas para la circulación.

La representante de Las Cumbres, Zaidy Quintero, explicó que los daños fueron tan graves que no era posible esperar ayuda externa. “Había demasiadas familias afectadas; era necesario iniciar los trabajos cuanto antes. Incluso, tuvimos que trabajar de noche para avanzar lo más rápido posible”, señaló.

Quintero destacó que la geografía montañosa del corregimiento lo hace especialmente vulnerable a los deslizamientos cuando las lluvias son intensas. Por ello, enfatizó que las reparaciones deben ejecutarse con concreto. “Si no se hacen con materiales resistentes, vuelven a colapsar en poco tiempo. Son obras costosas, pero imprescindibles para proteger a la comunidad y la vida de las personas”, apuntó.

En Las Lajas, después de la escuela Árabe de Egipto, se construyó una nueva carretera de concreto, incluyendo cunetas y accesos a viviendas. Según la representante, esta obra está diseñada para soportar varios años sin que las lluvias vuelvan a afectarla.

En San Pablo, específicamente en calle Venado, se rehabilitó la entrada que había colapsado, situación que impedía el acceso de autos, taxis y transporte colegial, afectando directamente a unas 10 familias.

El caso más grave se registró en el sector de La Curva, donde un deslizamiento de tierra dejó incomunicadas a 20 casas. Nadie podía entrar ni salir, decenas de niños quedaron sin asistir a clases y una vivienda estuvo a punto de quedar sepultada.

Para resolver esta emergencia, se construyó un muro de contención reforzado con malla de alambre y concreto, además de una escalera con barandas para garantizar un acceso seguro.

Las autoridades locales esperan que estas obras brinden estabilidad y protección a las familias de Las Cumbres, especialmente ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas en el mes de diciembre.