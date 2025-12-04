La predicción de Messi: Sus candidatos para llevarse la Copa del Mundo 2026

'<i>Lo digo y lo repito. Nos agarran en un momento diferente a las diferentes ligas en Europa. De febrero a mayo tenemos un montón de partidos entre la liga y la Copa de Campeones. Haré una buena pretemporada para estar listo. Iré en el día a día, siendo sincero e intentando ser realista. Este año me sentí muy bien, tuve la suerte de jugar muchos partidos en una liga muy física, tuvimos muchos viajes y largos. Me sentí bien, lo disfrute y espero que el próximo año sea igual</i>', expresó el rosarino.