Fallece el bajista panameño Germán ‘Chispa’ Lawson a los 58 años

<b>El bajista Germán ‘Chispa’ Lawson falleció este jueves 4 de diciembre a los 58 años de edad. </b>El músico se encontraba recientemente con quebrantos de salud.Durante sus más de 40 años de trayectoria, en los que fue <b>fundador de grandes agrupaciones del panorama musical panameño como Proyecto Tuira y la Orquesta LaKshamba.</b> También formó parte de las orquestas de destacados artistas panameños como <b>Rubén Blades y Danilo Pérez. ‘Chispa’ Lawson también se dedicó al ámbito de la docencia tanto en la Fundación Danilo Pérez y la academia de música Dreams Factory, del reconocido compositor Omar Alfanno.</b>A pesar de los quebrantos de salud que sufrió a través de los años, <b>‘Chispa’ Lawson mantuvo intacto su espíritu y quiso siempre dar lo mejor de sí en los escenarios,</b> donde asombraba por su capacidad de tocar el bajo con una versatilidad sin precedentes.<b>Sus honras fúnebres se llevarán a cabo el próximo sábado 6 de diciembre a las 10:00 am en la Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada en Condado del Rey.</b>