Fallece el bajista panameño Germán ‘Chispa’ Lawson a los 58 años

El bajista Germán ‘Chispa’ Lawson falleció este jueves 4 de diciembre a los 58 años de edad. El músico se encontraba recientemente con quebrantos de salud.

Durante sus más de 40 años de trayectoria, en los que fue fundador de grandes agrupaciones del panorama musical panameño como Proyecto Tuira y la Orquesta LaKshamba.

También formó parte de las orquestas de destacados artistas panameños como Rubén Blades y Danilo Pérez. ‘Chispa’ Lawson también se dedicó al ámbito de la docencia tanto en la Fundación Danilo Pérez y la academia de música Dreams Factory, del reconocido compositor Omar Alfanno.

A pesar de los quebrantos de salud que sufrió a través de los años, ‘Chispa’ Lawson mantuvo intacto su espíritu y quiso siempre dar lo mejor de sí en los escenarios, donde asombraba por su capacidad de tocar el bajo con una versatilidad sin precedentes.

Sus honras fúnebres se llevarán a cabo el próximo sábado 6 de diciembre a las 10:00 am en la Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada en Condado del Rey.