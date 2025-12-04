FBI arresta al primer sospechoso por bombas colocadas antes del asalto al Capitolio de 2021

El FBI detuvo este jueves 4 de diciembre a un sospechoso relacionado con la investigación de un intento de ataque con bombas caseras contra las sedes del Partido Republicano y del Demócrata, en Washington, la noche antes del asalto al Capitolio de 2021, informaron varios medios.

Esta es la primera detención relacionada con el caso en los casi cinco años que dura la investigación.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, identificó al detenido como un hombre del estado de Virginia llamado Brian Cole Jr.

Bondi dijo en rueda de prensa que el sospechoso ha sido acusado de usar un artefacto explosivo. Se espera que Cole comparezca ante los tribunales este mismo jueves.

“Para ser clara, no hubo ninguna pista nueva, ni ningún testigo nuevo, solo un buen y diligente trabajo policial y fiscal”, indicó Bondi, junto al director del FBI, Kash Patel y la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

La fiscal general estadounidense agregó que la investigación todavía está en curso y que los agentes del orden están ejecutando otras órdenes de allanamiento. Añadió que podrían presentar más cargos contra Cole.

Nadie resultó herido por las bombas, que fueron desactivadas por las autoridades, pero el FBI aseguró que ambas podrían haber sido letales.

La entonces vicepresidenta electa Kamala Harris estaba dentro de la sede demócrata cuando se encontró la bomba fuera del edificio y fue evacuada.

El 6 de enero de 2021 una turba de seguidores del presidente, Donald Trump, atacó la sede del Congreso para intentar impedir la ratificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

Cinco personas perdieron la vida en los disturbios y hubo un centenar de heridos. Alrededor de 1.500 personas fueron acusadas o condenadas por su participación en el asalto, pero Trump las indultó en enero pasado tras volver al poder.