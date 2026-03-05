Rehabilitan pista del aeródromo de Santiago para atraer vuelos comerciales

La rehabilitación de la pista del aeródromo Rubén Cantú, en Santiago de Veraguas, marca un paso en los planes para ampliar la conectividad aérea de la región central del país y atraer operaciones comerciales hacia esta terminal del interior.

La obra, ejecutada por la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) con una inversión de $1,095,930, forma parte de un proceso de mejoras en la infraestructura del aeródromo con el objetivo de hacerlo apto para recibir vuelos comerciales regulares.

El director general de la AAC, Rafael Bárcenas Chiari, señaló que la entidad mantiene conversaciones con aerolíneas interesadas en operar desde Santiago, lo que permitiría ofrecer servicio aéreo comercial a Veraguas y a provincias cercanas.

Según explicó, las evaluaciones que realizan las empresas incluyen la posibilidad de operar inicialmente con aeronaves pequeñas. No obstante, uno de los proyectos que analiza una de las compañías contempla el uso de aviones con capacidad para 50 pasajeros, tras reconsiderar una propuesta inicial de aeronaves de 12 asientos.

Bárcenas indicó que, de concretarse estos planes, el aeródromo podría experimentar cambios significativos en los próximos dos años, con miras a fortalecer su operación y eventualmente elevar su categoría.

“Con vuelos comerciales regulares se abre la posibilidad de que, en el futuro, esta terminal pueda aspirar incluso a operaciones internacionales”, explicó el director de la AAC durante el acto de inauguración de los trabajos de rehabilitación.

Además del interés de aerolíneas, residentes de Santiago que poseen aeronaves privadas han solicitado la creación de una zona de hangares en la parte posterior del aeródromo. El proyecto requeriría reubicaciones y la construcción de instalaciones de mayor tamaño para albergar distintos tipos de aeronaves.

De acuerdo con la AAC, el desarrollo de esta infraestructura permitiría fortalecer la actividad aeronáutica local y contribuir a la evolución de la terminal, que podría pasar de aeródromo a aeropuerto en el mediano plazo.