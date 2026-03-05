  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Rehabilitan pista del aeródromo de Santiago para atraer vuelos comerciales

El aeródromo Rubén Cantú recibió una inversión de $1,095,930 para rehabilitar su pista y fortalecer la conectividad aérea de Veraguas.
El aeródromo Rubén Cantú recibió una inversión de $1,095,930 para rehabilitar su pista y fortalecer la conectividad aérea de Veraguas. Cedida | AAC
Por
Mileika Lasso
  • 05/03/2026 17:46
La Autoridad Aeronáutica Civil invirtió $1,095,930 en la rehabilitación de la pista del aeródromo Rubén Cantú y conversa con aerolíneas para establecer vuelos comerciales regulares

La rehabilitación de la pista del aeródromo Rubén Cantú, en Santiago de Veraguas, marca un paso en los planes para ampliar la conectividad aérea de la región central del país y atraer operaciones comerciales hacia esta terminal del interior.

La obra, ejecutada por la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) con una inversión de $1,095,930, forma parte de un proceso de mejoras en la infraestructura del aeródromo con el objetivo de hacerlo apto para recibir vuelos comerciales regulares.

El director general de la AAC, Rafael Bárcenas Chiari, señaló que la entidad mantiene conversaciones con aerolíneas interesadas en operar desde Santiago, lo que permitiría ofrecer servicio aéreo comercial a Veraguas y a provincias cercanas.

Según explicó, las evaluaciones que realizan las empresas incluyen la posibilidad de operar inicialmente con aeronaves pequeñas. No obstante, uno de los proyectos que analiza una de las compañías contempla el uso de aviones con capacidad para 50 pasajeros, tras reconsiderar una propuesta inicial de aeronaves de 12 asientos.

Bárcenas indicó que, de concretarse estos planes, el aeródromo podría experimentar cambios significativos en los próximos dos años, con miras a fortalecer su operación y eventualmente elevar su categoría.

“Con vuelos comerciales regulares se abre la posibilidad de que, en el futuro, esta terminal pueda aspirar incluso a operaciones internacionales”, explicó el director de la AAC durante el acto de inauguración de los trabajos de rehabilitación.

Además del interés de aerolíneas, residentes de Santiago que poseen aeronaves privadas han solicitado la creación de una zona de hangares en la parte posterior del aeródromo. El proyecto requeriría reubicaciones y la construcción de instalaciones de mayor tamaño para albergar distintos tipos de aeronaves.

De acuerdo con la AAC, el desarrollo de esta infraestructura permitiría fortalecer la actividad aeronáutica local y contribuir a la evolución de la terminal, que podría pasar de aeródromo a aeropuerto en el mediano plazo.

Trabajos en la pista

Las mejoras en la pista se concentraron en la rehabilitación del pavimento para corregir deterioros que afectaban la operación de las aeronaves.

Entre las intervenciones se incluyó la aplicación de microaglomerado, una mezcla de emulsión con arenas que permitió sellar fisuras e impermeabilizar una superficie de 11,100 metros cuadrados.

También se colocó micropavimento en 19,068.75 metros cuadrados, con el fin de prolongar la vida útil de la pista, incluyendo el área de giro ubicada en el umbral 36.

En los primeros 756 metros del umbral 18, los trabajos contemplaron la escarificación de cinco centímetros de la carpeta asfáltica. Posteriormente se niveló la superficie, se aplicó riego de imprimación y se colocó una nueva capa asfáltica de cinco centímetros de espesor.

El proyecto concluyó con la señalización horizontal completa de la pista, que incluye designadores, eje de pista, fajas de borde y marcas de final de umbral.

Según la AAC, las reparaciones eran necesarias debido a las condiciones en que se encontraba la pista, que presentaba huecos y deterioros que podían afectar la seguridad de las operaciones.

Cedida | AAC
Cedida | AAC Rafael Bárcenas Chiari, director general de la AAC (d).
Próximas mejoras

Tras finalizar la rehabilitación de la pista, la institución prevé avanzar con la adecuación de la terminal aérea, aunque las obras previstas son principalmente de reorganización de espacios y mejoras operativas.

Bárcenas explicó que el desarrollo del aeródromo se ha ejecutado por fases debido a limitaciones presupuestarias. Con la pista rehabilitada, que era la prioridad del proyecto, la entidad prevé continuar con el resto de las mejoras en la terminal.

Las autoridades consideran que la modernización de esta infraestructura podría impulsar la conectividad aérea de Veraguas y facilitar el acceso a transporte aéreo para residentes, turistas y actividades comerciales en la región central del país.

El capitán Rafael Bárcenas Chiari durante la bendición de la aeronave HP-204.
El capitán Rafael Bárcenas Chiari durante la bendición de la aeronave HP-204. Cedida | AAC
VIDEOS
Lo Nuevo