Rehabilitan pista del aeródromo de Santiago para atraer vuelos comerciales

Las mejoras en la pista se concentraron en <b>la rehabilitación del pavimento</b> para corregir deterioros que afectaban la operación de las aeronaves.Entre las intervenciones se incluyó la aplicación de microaglomerado, una mezcla de emulsión con arenas que permitió sellar fisuras e impermeabilizar una superficie de <b>11,100 metros cuadrados</b>.También se colocó micropavimento en <b>19,068.75 metros cuadrados</b>, con el fin de prolongar la vida útil de la pista, incluyendo el área de giro ubicada en el <b>umbral 36</b>.En los primeros<b> 756 metros del umbral 18</b>, los trabajos contemplaron la escarificación de cinco centímetros de la carpeta asfáltica. Posteriormente se niveló la superficie, se aplicó riego de imprimación y se colocó una nueva capa asfáltica de cinco centímetros de espesor.<b>El proyecto concluyó con la señalización horizontal completa de la pista, que incluye designadores, eje de pista, fajas de borde y marcas de final de umbral.</b>Según la AAC, las reparaciones eran necesarias debido a las condiciones en que se encontraba la pista, que presentaba huecos y deterioros que podían afectar la seguridad de las operaciones.