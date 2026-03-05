Gobierno de Mulino lanza el Plan Energético Nacional 2026-2040 y apuesta por la transición energética

El Gobierno de Panamá anunció la tarde de este jueves 5 de marzo el inicio del proceso de elaboración del Plan Energético Nacional 2026–2040, una iniciativa que busca definir la hoja de ruta para el desarrollo energético del país durante los próximos 15 años.

Además, ese plan tiene su énfasis en la transición hacia fuentes más sostenibles y el fortalecimiento de la economía.

El proyecto forma parte de la estrategia del presidente José Raúl Mulino para impulsar un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la seguridad energética y la generación de oportunidades económicas.

La elaboración del plan se desarrollará durante un período aproximado de 18 meses, en el que se prevé la participación de diversos sectores del país para definir de manera planificada las prioridades y estrategias energéticas que marcarán el rumbo nacional en las próximas décadas.

Durante el acto de lanzamiento este 5 de marzo, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, destacó que el Gobierno mantiene como prioridad fortalecer una matriz energética más sostenible, diversificada y eficiente, que contribuya tanto al crecimiento económico como a la protección del medio ambiente.

“El gobierno que preside José Raúl Mulino está enfocado en invertir en energía limpia. Hemos demostrado que con un crecimiento económico firme y un medio ambiente seguro podemos generar esperanza para el país. Buscamos garantizar la seguridad energética, su uso eficiente y el fortalecimiento de las fuentes renovables”, expresó el ministro.

Orillac también se refirió al avance del proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, una iniciativa estratégica que, según explicó, registra progresos significativos gracias a la coordinación interinstitucional impulsada por la actual administración.

“Por primera vez estamos viendo avances reales en este proyecto, que ha tenido más de 20 años de discusión. Hoy existe una mesa institucional que da seguimiento y pone a las entidades a trabajar de manera coordinada. Ese es el tipo de Estado que impulsa este Gobierno: uno que coordina y cumple”, manifestó.