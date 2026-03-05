Panamá lanza su Plan Energético 2026-2040 con enfoque en soberanía y empleo

Durante su intervención, el ministro de la Presidencia destacó tres pilares de acción inmediata como son la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá y la producción de bioetanol.<i><b>'El bioetanol no es solo ambiental, sino profundamente económica: se estima que podría generar unos 30,000 empleos directos e indirectos y retener en el país aproximadamente $70 millones que hoy se fugan en la compra de derivados importados'</b></i>, expresó Orillac. Añadió que<i><b> 'el nuevo esquema de licitaciones eléctricas, diseñado para dar certeza al mercado sobre qué se comprará y cuándo, priorizando la competitividad y la diversificación de la matriz'. </b></i>Por su parte, el Secretario Nacional de Energía aportó la visión técnica y los desafíos urgentes que justifican la creación de este nuevo plan a 15 años. Rodríguez explicó que, a diferencia del plan anterior proyectado a 2050, el PEN 2026-2040 apuesta por un periodo más corto para adaptarse a la vertiginosa velocidad con la que cambian la tecnología y la geopolítica. Recordó que la energía es un componente estructural que incide directamente en el gasto de los consumidores y el desempeño logístico del país. En ese sentido, advirtió sobre la vulnerabilidad de Panamá, que importa el 70% de su energía, una realidad que se ha visto agravada por los recientes conflictos en Medio Oriente. <i><b>'Según datos oficiales, el diferencial de precios por estas tensiones externas representa un sobrecosto de 5.4 millones de dólares mensuales para la sociedad panameña',</b></i> confesó el secretario de Energía.