Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas tras años de ruptura

Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela acordaron restablecer las relaciones diplomáticas y consulares, rotas desde principios de 2019, en lo que representa un nuevo paso en el acercamiento entre ambos países tras los recientes cambios políticos ocurridos en la nación suramericana.

El anuncio fue realizado este jueves por el Departamento de Estado, que señaló en un comunicado que el entendimiento permitirá reactivar los canales formales de comunicación y cooperación entre Washington y Caracas.

Según la entidad estadounidense, el objetivo es promover la estabilidad en Venezuela, apoyar su recuperación económica y avanzar en un proceso de reconciliación política.

El acercamiento se produce tiempo después de que el gobierno del presidente Donald Trump capturara en enero al exmandatario venezolano Nicolás Maduro, un hecho que marcó un giro significativo en la crisis política del país.

“El restablecimiento de las relaciones facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, indicó el Departamento de Estado en su declaración oficial.

Washington también señaló que su enfoque está centrado en respaldar al pueblo venezolano mediante un proceso gradual que permita crear las condiciones necesarias para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente.

Asimismo, Estados Unidos reiteró que continuará coordinando con socios regionales y aliados internacionales para impulsar iniciativas orientadas a la estabilidad y prosperidad del país sudamericano.

El restablecimiento de los lazos diplomáticos representa uno de los primeros pasos formales para normalizar las relaciones bilaterales, después de más de siete años de ruptura entre ambos gobiernos.