‘Queremos paz en el hemisferio’: OEA llama a unidad de América Latina

“Queremos paz en el hemisferio. No queremos conflictos ni acciones que pongan en riesgo la estabilidad regional”. Con esa frase, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, resumió la posición del organismo frente a un escenario continental marcado por la crisis venezolana, la inseguridad en Haití y un contexto internacional cada vez más incierto. Ramdin ofreció estas declaraciones en Panamá, en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe (CAF 2026), donde sostuvo encuentros con líderes regionales y concedió una entrevista a La Estrella de Panamá. Su mensaje central fue claro: ante un mundo en transformación y un debilitamiento del multilateralismo tradicional, la región debe apostar por la unidad, el diálogo y la defensa de principios democráticos, sin caer en confrontaciones que profundicen la inestabilidad.

Venezuela: derechos humanos como punto de partida

Sobre Venezuela, Ramdin señaló que la situación sigue siendo “evolutiva” y que la OEA monitorea de forma permanente los acontecimientos, especialmente tras los pronunciamientos del organismo en enero de 2026 y las discusiones llevadas al Consejo Permanente. “La OEA está lista para apoyar de cualquier manera posible, ya sea ayudando a construir consenso nacional, acompañando una transición democrática o respaldando procesos electorales”, afirmó. Sin embargo, subrayó que existe una condición prioritaria: la liberación incondicional de las personas detenidas arbitrariamente. “Eso lo hemos dicho muchas veces. Hemos visto algunas señales positivas y esperamos que continúen. Ese es un punto fundamental”, sostuvo Ramdin, al destacar que los derechos humanos deben ser el eje de cualquier salida política. El secretario general remarcó que la OEA está preparada para asistir tanto al pueblo venezolano como a su liderazgo político, siempre que existan acuerdos básicos y voluntad de avanzar. “La restauración de la democracia representativa es una prioridad en cualquier país del hemisferio”, insistió.

Pragmatismo sin renunciar a los principios

Consultado sobre el impacto de decisiones unilaterales de potencias como Estados Unidos y el uso de un lenguaje de presión o amenaza hacia otros países de la región, Ramdin reconoció que el mundo atraviesa un cambio profundo en las relaciones internacionales. “Las políticas exteriores están cambiando, el apoyo al multilateralismo ya no es el mismo. Frente a eso, podemos simplemente aceptarlo o buscar nuevas formas de avanzar”, reflexionó. Para el jefe de la OEA, la respuesta regional debe ser pragmática, pero sin abandonar los principios. “Tenemos que entender la realidad, pero no olvidar lo que defendemos. Queremos paz en el hemisferio y evitar que cualquier país tome acciones que puedan ponerla en peligro”, reiteró. En ese sentido, enfatizó la importancia de construir unidad regional, incluso en medio de diferencias ideológicas. “La OEA está para escuchar, para facilitar entendimientos y para ayudar”, afirmó.

Haití: seguridad, transición y elecciones

Ramdin dedicó parte de su intervención a la crisis en Haití, que calificó como una de las más complejas del continente. Recordó que durante años no se han celebrado elecciones y que la prioridad inmediata es mejorar la seguridad, ante el control territorial de bandas criminales. Explicó que la fuerza multinacional de apoyo a la seguridad, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, ya está en proceso de conformación y podría generar condiciones más estables. “Eso sería positivo no solo para la seguridad, sino para preparar el camino hacia elecciones”, dijo. El objetivo, señaló, es que Haití pueda elegir un gobierno y un parlamento legítimos, condición indispensable para avanzar en desarrollo económico y social. Mientras tanto, la OEA trabaja con las autoridades haitianas en un nuevo esquema de gobernanza, una vez que el 7 de febrero expire el mandato del Consejo Presidencial de Transición. Ramdin adelantó que sostendrá reuniones en Washington con representantes de la ONU, Caricom, autoridades haitianas y países miembros para definir opciones de corto y mediano plazo. “Hay preocupación, pero también vemos oportunidades para avanzar”, afirmó.

Comunicación con Washington y escenario global

El secretario general confirmó que la OEA mantiene contacto constante con legisladores estadounidenses, el Departamento de Estado y la administración de Washington, no solo por Venezuela y Haití, sino por otros asuntos hemisféricos. “Puede que no estemos de acuerdo en todo, pero necesitamos escucharnos y entendernos. Eso es lo que representa la OEA”, subrayó, al advertir que la región se encamina hacia un nuevo orden global que tendrá impactos directos en América Latina y el Caribe.

Visita a Panamá y reunión con Mulino

Durante su visita a Panamá para participar en CAF, Ramdin sostuvo una reunión bilateral con el presidente José Raúl Mulino, en el Palacio de las Garzas, donde abordaron la coyuntura geopolítica y el estado de las democracias del continente. Ambos coincidieron en la importancia de fortalecer las instituciones democráticas, especialmente en Centroamérica, como base para la estabilidad regional. Mulino reiteró el respaldo de Panamá a la OEA para impulsar iniciativas democráticas e institucionales que promuevan el progreso en Centro y Suramérica. En el encuentro también participó el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha. Desde Panamá, Ramdin cerró con un mensaje que atraviesa todas las crisis actuales: sin paz, diálogo y unidad regional, no habrá salidas duraderas. En un contexto de tensiones crecientes, la OEA —afirmó— busca mantenerse como un espacio de encuentro, mediación y defensa de la democracia en el hemisferio.

