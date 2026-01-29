‘Queremos paz en el hemisferio’: OEA llama a unidad de América Latina

'Queremos paz en el hemisferio. No queremos conflictos ni acciones que pongan en riesgo la estabilidad regional'. Con esa frase, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, resumió la posición del organismo frente a un escenario continental marcado por la crisis venezolana, la inseguridad en Haití y un contexto internacional cada vez más incierto.Ramdin ofreció estas declaraciones en Panamá, en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe (CAF 2026), donde sostuvo encuentros con líderes regionales y concedió una entrevista a <i>La Estrella de Panamá</i>. Su mensaje central fue claro: ante un mundo en transformación y un debilitamiento del multilateralismo tradicional, la región debe apostar por la unidad, el diálogo y la defensa de principios democráticos, sin caer en confrontaciones que profundicen la inestabilidad.