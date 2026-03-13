Las claves 7 que marcaron la agenda de Panamá y el mundo | 13 de marzo

La agenda informativa de este viernes 13 de marzo de 2026 llega cargada de temas de interés en el ámbito nacional e internacional, con acontecimientos que abarcan desde decisiones judiciales y educativas hasta operativos de seguridad y gestiones diplomáticas.

-Panama Ports Company (PPC) confirmó que continúa realizando gestiones para comunicarse y coordinar con sus proveedores luego de la orden de cesar sus operaciones en las terminales de Puerto de Balboa y Puerto de Cristóbal. La medida se produce tras entrar en vigor el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá sobre el contrato entre el Estado panameño y la citada empresa.

-El Ministerio de Educación (Meduca) informó que hasta el 13 de marzo de 2026 un total de 795 docentes han presentado su renuncia al cargo por motivo de jubilación, como parte de los procesos regulares de culminación de servicios dentro del sistema educativo oficial. Ante esta situación, la entidad indicó que ha iniciado el procedimiento para la designación de nuevos educadores a través del Sistema de Procesos de Vacantes en Línea, conocido como Provel, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio educativo en los centros escolares del país.

-La Procuraduría General de la Nación de Panamá informó que un total de 15 personas fueron aprehendidas durante la operación “Vaquero”, desarrollada tras más de dos años de investigación. El operativo busca desarticular una presunta red dedicada al hurto pecuario y otros delitos que afectan al sector agropecuario en la región de Azuero.

-El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, manifestó su intención de viajar próximamente a La Habana para visitar a ciudadanos panameños detenidos en la isla y dialogar con autoridades cubanas sobre su situación, lo que podría concretarse como una visita oficial en medio de gestiones diplomáticas entre ambos países.

-La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) prepara la presentación de una demanda ante los tribunales contra las empresas Tigo Panamá y Cable & Wireless Panamá, que opera bajo la marca Más Móvil. La acción se produce tras ordenar la suspensión provisional de los aumentos en los planes de telefonía móvil aplicados en 2026. De acuerdo con la Ley 45 de 2007, la entidad cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentar la demanda luego de dictar la medida, por lo que la acción judicial podría formalizarse el jueves 19 de marzo.

-El presidente Donald Trump reveló que Richard Grenell dejará su cargo al frente del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en el marco de una reestructuración que incluirá la designación de un nuevo director operativo y ejecutivo.

-La organización no gubernamental Justicia 11J informó a través de la red social X que pudo “verificar la liberación” de dos personas que participaron en las históricas manifestaciones antigubernamentales del Protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba.