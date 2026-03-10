Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo | 10 de marzo

La agenda informativa de Panamá y el mundo presenta este martes una serie de hechos relevantes en los ámbitos político, económico, judicial y de salud pública.

-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó a Santiago para participar este miércoles 11 de marzo en la ceremonia de toma de posesión del nuevo mandatario chileno, José Antonio Kast. El acto oficial se realizará en el Congreso Nacional de Chile, donde se espera la presencia de jefes de Estado y delegaciones internacionales.

-El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Mike Zúñiga, autorizó la realización de una evaluación médica urgente al exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands. La solicitud fue presentada por su defensa, en el marco del proceso que enfrenta por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado agravado.

-Panamá volvió a posicionarse como un punto clave para el comercio internacional con la inauguración de Expocomer 2026, la feria empresarial organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). El evento reúne durante tres días a delegaciones, inversionistas y empresarios de más de 30 países, con el objetivo de impulsar oportunidades de negocios y fortalecer el intercambio comercial.

-El país se prepara para desarrollar del 23 al 30 de abril la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas, una iniciativa regional que busca ampliar la cobertura de inmunización. Durante la jornada se aplicarán vacunas contra influenza, neumococo, virus del papiloma humano (VPH), varicela y la triple viral contra Sarampión, Paperas y Rubéola, entre otras.

-La Casa Blanca afirmó que la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán concluirá únicamente cuando así lo determine el presidente Donald Trump. La escalada militar en Oriente Próximo ha dejado decenas de militares estadounidenses heridos y mantiene en alerta a la comunidad internacional.