Cosco suspende servicios en el puerto de Balboa tras cambios en la administración portuaria en Panamá

La empresa naviera Cosco Shipping Lines informó la tarde de este martes 10 de marzo que suspendió sus servicios en el puerto de Balboa, una medida que también involucra operaciones de la línea asociada OOCL.

Este 23 de febrero tras la publicación en la Gaceta Oficial entró en vigor el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia del contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company.

Posteriormente, el Consejo de Gabinete aprobó un contrato temporal de 18 meses a la empresa APM para que administre el puerto de Balboa.

De acuerdo con lo aprobado, el contrato con APMT Panamá, S. A. establece un monto de $26,100,000 de dólares en concepto de contraprestación económica por la operación del puerto de Balboa.

Según un comunicado emitido por Cosco Shipping Lines (Panama) Inc. y fechado el 10 de marzo de 2026 en Colón, la decisión implica que no habrá salidas ni arribos de buques en Balboa bajo estos servicios.

La compañía detalló que todas las reservas (bookings) previamente confirmadas serán canceladas, por lo que recomendó a los clientes comunicarse con sus representantes de ventas para conocer las opciones disponibles.

Ajustes en la logística portuaria:

El aviso también aclara que:

• Los trámites de liberación de importaciones continuarán realizándose con normalidad.

• Las unidades vacías deberán ser retornadas únicamente a los puertos de Manzanillo International Terminal o Colón Container Terminal.

• No se recibirán contenedores vacíos en Balboa durante el período de suspensión.