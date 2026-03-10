Cosco suspende servicios en el puerto de Balboa tras cambios en la administración portuaria en Panamá

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/cosco-shipping" target="_blank">La empresa naviera Cosco Shipping Lines</a> informó la tarde de este martes 10 de marzo que suspendió sus servicios en <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/puerto-de-balboa" target="_blank">el puerto de Balboa</a>, una medida que también involucra operaciones de la línea <b>asociada OOCL</b>.Este 23 de febrero tras la publicación en la <b>Gaceta Oficial </b>entró en vigor el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia del contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company.Posteriormente, el Consejo de Gabinete aprobó un contrato temporal de 18 meses a la empresa APM para que administre el puerto de Balboa.<b>De acuerdo con lo aprobado, el contrato con APMT Panamá, S. A. establece un monto de $26,100,000 de dólares en concepto de contraprestación económica por la operación del puerto de Balboa.</b>Según un comunicado emitido por Cosco Shipping Lines (Panama) Inc. y fechado el <b>10 de marzo de 2026 en Colón</b>, la decisión implica que <b>no habrá salidas ni arribos de buques en Balboa bajo estos servicios</b>.La compañía detalló que <b>todas las reservas (</b><i><b>bookings</b></i><b>) previamente confirmadas serán canceladas</b>, por lo que recomendó a los clientes comunicarse con sus representantes de ventas para conocer las opciones disponibles.<b>Ajustes en la logística portuaria:</b>El aviso también aclara que:• Los trámites de liberación de importaciones continuarán realizándose con normalidad. • Las unidades vacías deberán ser retornadas únicamente a los puertos de Manzanillo International Terminal o Colón Container Terminal. • No se recibirán contenedores vacíos en Balboa durante el período de suspensión.