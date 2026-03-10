Mulino propone comisión bilateral a Kast para impulsar comercio, seguridad y transporte entre Panamá y Chile

El presidente José Raúl Mulino sostuvo este martes 10 de marzo una reunión bilateral con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio Cousiño, en Santiago de Chile, donde abordaron el fortalecimiento de la integración económica entre ambos países y la consolidación del país suramericano como socio estratégico para Panamá.

Durante el encuentro, Mulino propuso la creación de una comisión bilateral como mecanismo institucionalizado de cooperación para impulsar la agenda común entre ambas naciones.

“Hemos tenido una reunión exitosa con el presidente Kast. Chile es muy importante para Panamá al ser el primer usuario latinoamericano del Canal”, afirmó Mulino a su salida de la reunión.

El mandatario explicó que la propuesta contempla una comisión binacional encargada de coordinar y dar seguimiento a temas clave abordados previamente por ambos líderes, entre ellos seguridad, narcotráfico, lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero.

“Hemos propuesto una comisión binacional para manejar la agenda e ir avanzando en los diferentes temas comunes que pudimos ver en la reunión de Miami: seguridad, narcotráfico, la lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero”, señaló.

Además de los temas de seguridad, la comisión también analizaría áreas vinculadas al comercio y el transporte, con el objetivo de fortalecer el intercambio económico y las conexiones logísticas entre Panamá y Chile.

Mulino destacó la cercanía con el mandatario electo chileno y calificó el encuentro como positivo. “De gran complacencia fue el haber estado con un amigo”, comentó el presidente panameño.

El mandatario panameño acompañará a Kast este miércoles 11 de marzo en la ceremonia de transmisión de mando que se realizará en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso.

Durante la reunión también se destacaron coincidencias entre ambos líderes en torno a la necesidad de impulsar una estrategia que permita integrar a Panamá con los países del Cono Sur y fomentar una relación de cooperación más estrecha.

Según lo discutido, la relación bilateral busca ir más allá del ámbito comercial, abriendo oportunidades para inversiones mutuas en infraestructura, logística y tecnología.

Ambas partes consideran que la posición estratégica de Panamá, con el Canal de Panamá, junto con los puertos chilenos, puede potenciar el comercio en el océano Pacífico.