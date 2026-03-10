Gabriel Boric se despide del poder: ‘La banda presidencial no lleva lo que uno lleva dentro’

A pocas horas de dejar el poder, el presidente Gabriel Boric ofreció una reflexión personal sobre lo que ha significado gobernar Chile durante los últimos cuatro años, una experiencia que describió como profundamente significativa, pero también cargada de responsabilidad.

En una entrevista con el reconocido animador chileno, conocido popularmente como Don Francisco, el mandatario compartió sus emociones en la antesala de la ceremonia en la que entregará la banda presidencial al presidente electo José Antonio Kast.

La conversación fue transmitida en el programa Las caras de La Moneda, donde Boric habló tanto de su gestión como de los cambios personales que ha vivido durante su mandato.

Según informó el medio El País, durante la entrevista, Boric reflexionó sobre el proceso de transformación que experimentó desde que asumió el cargo en marzo de 2022, cuando tenía 36 años, convirtiéndose en el mandatario más joven en la historia del país.

El mandatario habló sobre como medito sobre la ceremonia de este próximo miercoles. Donde reflexionó sobre la importancia del mismp. “Ahí uno se despercude de algo que es muy fuerte: la banda presidencial no lleva lo que uno lleva dentro. Entonces ¿cómo sale todo lo uno lleva dentro todos estos años? Es un misterio que aún se está por resolver”, dijo.

Según explicó, el ejercicio del poder lo llevó a replantear posturas y a comprender con mayor profundidad la complejidad de gobernar.

“Uno cambia, por supuesto. Y a diferencia de lo se ha tratado de instalar, de ciertas personas que son críticas a mí, yo creo que el poder cambiar de opinión en función de argumentos y de diálogo, y mejorar la posición, es algo bueno, deseable ”, afirmó, al tiempo que aseguró que, pese a las transformaciones personales, mantiene intactos sus principios y convicciones políticas.

El mandatario también habló de aspectos más íntimos de su vida, como su reciente experiencia como padre y su relación de pareja, elementos que, según comentó, han marcado profundamente esta etapa de su vida. Para Boric, estos años no solo representaron una etapa política intensa, sino también un periodo de crecimiento personal y familiar, según informó el medio El País.

La ceremonia oficial de transmisión del mando presidencial se realizará los días 10 y 11 de marzo en las ciudades de Santiago y Valparaíso, donde Boric entregará formalmente la banda presidencial a Kast, líder del sector conservador que resultó electo en los comicios presidenciales.

En su mensaje final antes del cambio de mando, Boric también se refirió a su sucesor y aseguró que, más allá de las diferencias ideológicas, espera que su gestión sea positiva para el país.

“Tal como yo conté con el consejo y apoyo de mis antecesores en momentos difíciles, sepa también usted presidente electo que va a poder contar con el mío ”, expresó, y destacó la importancia de poner por delante el bienestar de los chilenos.

La próxima ceremonia

La toma de posesión contará con la presencia de varios mandatarios y representantes internacionales. Entre ellos estará el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien confirmó que viajará a Chile para asistir a los actos oficiales tras recibir una invitación formal.

De acuerdo con la comunicación enviada desde Santiago en enero de 2026, la presencia del mandatario panameño busca fortalecer los vínculos de amistad y cooperación entre ambas naciones. En la misiva, Boric señaló que la participación de Mulino en la ceremonia contribuirá a reafirmar la relación bilateral.

Por su parte, Mulino destacó que Panamá y Chile mantienen una agenda común en temas estratégicos y subrayó la importancia de continuar avanzando en la cooperación entre ambos países, especialmente en áreas de desarrollo, comercio y diálogo político.