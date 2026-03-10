Clientes podrán pedir la prescripción de deudas tras tres años

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate un proyecto de ley que permitirá a los clientes solicitar la prescripción de deudas con bancos y entidades financieras cuando hayan pasado tres años sin acciones de cobro.

La iniciativa recibió 45 votos a favor y uno en contra y establece un procedimiento administrativo para que los deudores pidan directamente a la entidad financiera el reconocimiento de la prescripción, sin necesidad de acudir a un proceso judicial.

El proyecto, propuesto por el diputado Ernesto Cedeño, busca facilitar que los consumidores hagan valer un derecho que ya contempla el Código de Comercio de Panamá, que fija en tres años el plazo de prescripción para acciones derivadas de contratos bancarios o financieros.

Según explicó el diputado, la medida crea una vía administrativa para extinguir deudas cuando el acreedor no ha realizado gestiones formales de cobro dentro del plazo legal.

En muchos casos, indicó, las entidades financieras venden estas carteras vencidas a agencias de cobro o comercios que continúan reclamando los pagos a los clientes.