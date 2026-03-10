Clientes podrán pedir la prescripción de deudas tras tres años

<b>¿Cómo funcionará el trámite para pedir la prescripción?</b><b>La norma establece que el cliente podrá presentar una solicitud ante el sistema de reclamos del banco o entidad financiera.</b><b>El procedimiento incluirá varios pasos:</b><b>El cliente presenta la solicitud de prescripción por escrito o de forma electrónica.</b><b>El banco debe responder en un plazo máximo de 30 días.</b><b>Si la solicitud es rechazada, la entidad deberá explicar las razones.</b><b>El cliente podrá presentar un reclamo ante la Superintendencia de Bancos de Panamá u otras autoridades reguladoras.</b><b>El proyecto también establece que si la entidad no responde dentro del plazo, se aplicará el llamado silencio administrativo positivo, lo que se interpretará como aceptación de la solicitud.</b>