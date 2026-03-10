  1. Inicio
Clientes podrán pedir la prescripción de deudas tras tres años

Deudas bancarias podrían eliminarse tras tres años en Panamá. Depositphotos
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 10/03/2026 10:20
La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que permitirá a los clientes solicitar la prescripción de deudas bancarias tras tres años sin acciones de cobro

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate un proyecto de ley que permitirá a los clientes solicitar la prescripción de deudas con bancos y entidades financieras cuando hayan pasado tres años sin acciones de cobro.

La iniciativa recibió 45 votos a favor y uno en contra y establece un procedimiento administrativo para que los deudores pidan directamente a la entidad financiera el reconocimiento de la prescripción, sin necesidad de acudir a un proceso judicial.

El proyecto, propuesto por el diputado Ernesto Cedeño, busca facilitar que los consumidores hagan valer un derecho que ya contempla el Código de Comercio de Panamá, que fija en tres años el plazo de prescripción para acciones derivadas de contratos bancarios o financieros.

Según explicó el diputado, la medida crea una vía administrativa para extinguir deudas cuando el acreedor no ha realizado gestiones formales de cobro dentro del plazo legal.

En muchos casos, indicó, las entidades financieras venden estas carteras vencidas a agencias de cobro o comercios que continúan reclamando los pagos a los clientes.

La iniciativa recibió 45 votos a favor y uno en contra. Esta a la espera de sanción del Ejecutivo.
¿Cómo funcionará el trámite para pedir la prescripción?

La norma establece que el cliente podrá presentar una solicitud ante el sistema de reclamos del banco o entidad financiera.

El procedimiento incluirá varios pasos:

El cliente presenta la solicitud de prescripción por escrito o de forma electrónica.

El banco debe responder en un plazo máximo de 30 días.

Si la solicitud es rechazada, la entidad deberá explicar las razones.

El cliente podrá presentar un reclamo ante la Superintendencia de Bancos de Panamá u otras autoridades reguladoras.

El proyecto también establece que si la entidad no responde dentro del plazo, se aplicará el llamado silencio administrativo positivo, lo que se interpretará como aceptación de la solicitud.

¿Qué ocurrirá con las deudas prescritas?

Cuando una deuda sea reconocida como prescrita, la obligación se extinguirá para todos los efectos legales.

Esto implicará:

Eliminar la deuda de las cuentas por cobrar del acreedor

Retirar cualquier reporte en burós de crédito

Impedir que la deuda sea vendida o transferida a agencias de cobro

La ley también señala que cualquier intento de cobro sobre una deuda prescrita podrá generar sanciones administrativas.

Ley queda a la espera de sanción

El proyecto aprobado por el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá ahora deberá pasar al Órgano Ejecutivo de Panamá para su sanción y promulgación.

Una vez promulgada, la normativa establecerá un nuevo procedimiento administrativo para que los consumidores financieros puedan solicitar la prescripción de deudas cuando se cumpla el plazo legal de tres años sin acciones de cobro.

