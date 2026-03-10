Semana Santa 2026 en el Casco Antiguo: Calendario de Procesiones y Seguridad

El Comité Organizador de la Semana Santa del Casco Antiguo - celebró este martes 10 de marzo una reunión con las autoridades locales y estamentos de seguridad como la Policía Nacional y el Servicio de Protección Institucional para delinear los aspectos fundamentales de las conmemoraciones de la Semana Santa como las medidas de seguridad y la organización de las rutas por las que pasarán las procesiones.

El calendario de procesiones que recorrerá el Casco Antiguo será el siguiente: Viernes de Dolores (Cofradía del Cristo Redentor - Virgen de los Dolores) el 27 de marzo a las 7:00 p.m.; Domingo de Ramos (Hermandad de la Borriquita) 29 de marzo a las 5:00 p.m.; Martes Santo (Hermandad del Cristo de la Buena Muerte) 31 de marzo a las 7:00 p.m.; Miércoles Santo (Hermandad del Cristo Pobre) 1 de abril a las 7:00 p.m.; Jueves Santo (Hermandad de la Santa Cena) el 2 de abril a las 7:00 p.m.

El Viernes Santo será el momento cumbre de las conmemoraciones empezando por la procesión que la Hermandad de Jesús Nazareno llevará a cabo a las 12:00 a.m., seguida de la de la Hermandad del Jesús Yacente que será el 3 de abril a las 7:00 p.m.

El Domingo de Resurrección - que será este 5 de abril - será conmemorado con una procesión que comenzará a las 9:00 a.m. y que será realizada por la Hermandad del Jesús Resucitado. En ese momento, el público será testigo del encuentro entre la Virgen de la Alegría y el Cristo Resucitado.

El presidente del Comité de Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo Ricardo Gago reveló que tienen muchas expectativas respecto al año pasado, en el que recibieron a alrededor de 300,000 visitantes.