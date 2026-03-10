  1. Inicio
Semana Santa 2026 en el Casco Antiguo: Calendario de Procesiones y Seguridad

El Domingo de Resurrección será conmemorado con una procesión que comenzará a las 9:00 am y que será realizada por la Hermandad del Jesús Resucitado.
Por
José Vilar
  • 10/03/2026 12:05
El Comité Organizador de la Semana Santa del Casco Antiguo coordina con estamentos de seguridad el operativo para las festividades religiosas de este año

El Comité Organizador de la Semana Santa del Casco Antiguo - celebró este martes 10 de marzo una reunión con las autoridades locales y estamentos de seguridad como la Policía Nacional y el Servicio de Protección Institucional para delinear los aspectos fundamentales de las conmemoraciones de la Semana Santa como las medidas de seguridad y la organización de las rutas por las que pasarán las procesiones.

El calendario de procesiones que recorrerá el Casco Antiguo será el siguiente: Viernes de Dolores (Cofradía del Cristo Redentor - Virgen de los Dolores) el 27 de marzo a las 7:00 p.m.; Domingo de Ramos (Hermandad de la Borriquita) 29 de marzo a las 5:00 p.m.; Martes Santo (Hermandad del Cristo de la Buena Muerte) 31 de marzo a las 7:00 p.m.; Miércoles Santo (Hermandad del Cristo Pobre) 1 de abril a las 7:00 p.m.; Jueves Santo (Hermandad de la Santa Cena) el 2 de abril a las 7:00 p.m.

El Viernes Santo será el momento cumbre de las conmemoraciones empezando por la procesión que la Hermandad de Jesús Nazareno llevará a cabo a las 12:00 a.m., seguida de la de la Hermandad del Jesús Yacente que será el 3 de abril a las 7:00 p.m.

El Domingo de Resurrección - que será este 5 de abril - será conmemorado con una procesión que comenzará a las 9:00 a.m. y que será realizada por la Hermandad del Jesús Resucitado. En ese momento, el público será testigo del encuentro entre la Virgen de la Alegría y el Cristo Resucitado.

El presidente del Comité de Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo Ricardo Gago reveló que tienen muchas expectativas respecto al año pasado, en el que recibieron a alrededor de 300,000 visitantes.

