‘Todo el mundo te ama aquí’: Trump llamó a María Corina Machado en altavoz durante cena tras la cumbre de Miami

Según el relato, Trump le comentó a Machado que se encontraba cenando con autoridades de Doral. MANDEL NGAN; ODD ANDERSEN | AFP
Emiliana Tuñón
  • 10/03/2026 12:16
De acuerdo con versiones difundidas por la periodista Carla Angola en su cuenta de X, la reunión con las autoridades no estaba prevista inicialmente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una breve conversación telefónica con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado durante una cena privada celebrada el fin de semana en Doral.

El momento se produjo tras la participación del mandatario en la Cumbre Escudo de las Américas, realizada en el sur de Florida. Luego del evento, Trump compartía una comida con la alcaldesa de la ciudad, Christy Fraga, y el concejal venezolano-estadounidense Rafael Piñeiro.

De acuerdo con versiones difundidas por la periodista Carla Angola en su cuenta de X, la reunión no estaba prevista inicialmente. Las autoridades locales solo acudirían al hotel para despedir al presidente, pero finalmente fueron invitadas a acompañarlo en la mesa.

Durante la conversación, Piñeiro mencionó a Machado y resaltó su liderazgo dentro de la oposición venezolana. El comentario despertó el interés de Trump, quien preguntó si la dirigente tendría posibilidades de ganar unas elecciones en Venezuela. El concejal respondió afirmativamente.

Tras escuchar las opiniones, el mandatario decidió comunicarse directamente con la líder opositora. Con la ayuda de su equipo de seguridad, buscó su número en el teléfono y realizó la llamada.

Según el relato, Trump le comentó a Machado que se encontraba cenando con autoridades de Doral y que habían hablado positivamente de su figura política. En un momento de la conversación activó el altavoz para que la alcaldesa y el concejal pudieran saludarla y dijo que se encontraban hablando “maravillas de ella”.

Antes de concluir la llamada, el presidente estadounidense le expresó que esperaba verla pronto y que continuarían en contacto.

