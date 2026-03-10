Cámaras, allanamientos y operativos: la estrategia que permitió ubicar a Joel Benjamín Villarreal en Chiriquí

Como parte de la estrategia investigativa, los equipos realizaron <b>allanamientos y recorridos en distintos sectores</b>, incluyendo áreas cercanas al <b>colegio Félix Olivares</b> y el sector de <b>Las Lomas</b>, lugares vinculados al entorno del menor.Durante estas diligencias se recopilaron varios indicios que fueron evaluados por los fiscales encargados del caso. Entre ellos figuraba <b>ropa con características similares al uniforme escolar</b>, encontrada cerca de un árbol.Barragán indicó que estos elementos fueron incorporados al análisis investigativo y sirvieron para orientar las siguientes acciones del operativo.