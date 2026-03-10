  1. Inicio
Cámaras, allanamientos y operativos: la estrategia que permitió ubicar a Joel Benjamín Villarreal en Chiriquí

La Fiscalía Regional de Chiriquí coordinó operativos con la DIJ y la Policía Nacional para investigar la desaparición del adolescente reportada en David.Red
Darine Waked
  • 10/03/2026 12:17
Fiscalía detalla acciones investigativas tras denuncia por desaparición de adolescente; evidencias, patrullajes y análisis de vigilancia guiaron labores policiales en distintas zonas

Las cámaras de vigilancia, allanamientos y operativos policiales fueron determinantes en las diligencias que permitieron ubicar al menor Joel Benjamín Villarreal, de 13 años, tras su desaparición en la provincia de Chiriquí, según explicó el fiscal superior Gustavo Barragán.

El funcionario detalló que el caso comenzó cuando el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí, recibió la noticia criminal por la desaparición del adolescente en la sede de atención primaria de David.

A partir de ese momento se activó un despliegue de investigación y búsqueda con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional, que ejecutaron diversas diligencias para ubicar al estudiante.

Allanamientos y evidencias en zonas cercanas al colegio

Como parte de la estrategia investigativa, los equipos realizaron allanamientos y recorridos en distintos sectores, incluyendo áreas cercanas al colegio Félix Olivares y el sector de Las Lomas, lugares vinculados al entorno del menor.

Durante estas diligencias se recopilaron varios indicios que fueron evaluados por los fiscales encargados del caso. Entre ellos figuraba ropa con características similares al uniforme escolar, encontrada cerca de un árbol.

Barragán indicó que estos elementos fueron incorporados al análisis investigativo y sirvieron para orientar las siguientes acciones del operativo.

Seguimiento a pistas y revisión de vigilancia

El fiscal explicó que el trabajo de campo se complementó con el análisis de cámaras de seguridad, lo que permitió obtener información clave sobre posibles desplazamientos del menor.

Estas pistas llevaron a las autoridades hacia el área de Poquete, donde unidades policiales se movilizaron para continuar con las diligencias de búsqueda.

Según Barragán, el adolescente fue posteriormente ubicado por personal de la Policía Nacional, luego de que la investigación permitiera acotar su posible localización.

Coordinaciones posteriores al hallazgo

De acuerdo con el fiscal superior, el menor fue encontrado en buenas condiciones, mientras las autoridades realizaban los procedimientos correspondientes.

Las instituciones de seguridad y justicia continuaron con las coordinaciones necesarias para completar los trámites legales y administrativos derivados del caso.

Barragán destacó que los indicios encontrados durante las diligencias, junto con el trabajo conjunto entre el Ministerio Público, la DIJ y la Policía Nacional, fueron claves para avanzar en la investigación.

