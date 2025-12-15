  1. Inicio
PANAMÁ

Operación Trineo: fiscalía anticorrupción aprehende a cinco por hurto en Pasaportes

Operativos anticorrupción avanzan con aprehensiones en varios puntos del país
Operativos anticorrupción avanzan con aprehensiones en varios puntos del país Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/12/2025 12:25
Cinco personas fueron aprehendidas tras diligencias de la Fiscalía Anticorrupción por un caso de hurto agravado en Pasaportes.

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a cinco personas por su presunta vinculación con el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto agravado, en perjuicio de la Autoridad de Pasaportes de Panamá (APAP), como parte de la “Operación Trineo”, desarrollada este lunes 15 de diciembre de 2025.

Las diligencias incluyeron allanamientos y registros en cuatro sectores de la provincia de Panamá. Durante la madrugada, la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional (PN), intervino tres puntos en el distrito de San Miguelito —Santa Marta, San Isidro y Villa Guadalupe—, así como el corregimiento de Tocumen, en el distrito de Panamá, donde se recabaron indicios relevantes para la investigación.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el 1 de octubre de 2025, cuando presuntamente los implicados acudieron en varios vehículos a la sede de la Autoridad de Pasaportes, en la ciudad capital, de donde sustrajeron tres cámaras fotográficas, tres lentes, un flash, una computadora portátil, 82 certificados de regalo y más de B/. 3,000.00 en efectivo.

Hurto en Autoridad de Pasaportes se suma a investigaciones contra funcionarios

Este operativo se suma a otras investigaciones de alto perfil impulsadas por el Ministerio Público, relacionadas con presuntos delitos cometidos por funcionarios y exfuncionarios, como parte de una estrategia para fortalecer la lucha contra la corrupción y proteger los recursos del Estado.

Entre los casos recientes destaca la aprehensión de Héctor Brands, exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), cargo que ocupó entre abril de 2021 y febrero de 2023.

Asimismo, la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción ejecutaron una operación coordinada a nivel nacional que culminó con la aprehensión de cuatro personas presuntamente vinculadas a delitos contra la administración pública. El operativo se desarrolló de manera simultánea en la comarca Ngäbe-Buglé y en las provincias de Veraguas, Los Santos y Panamá.

