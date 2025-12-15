Operación Trineo: fiscalía anticorrupción aprehende a cinco por hurto en Pasaportes

La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a cinco personas por su presunta vinculación con el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto agravado, en perjuicio de la Autoridad de Pasaportes de Panamá (APAP), como parte de la “Operación Trineo”, desarrollada este lunes 15 de diciembre de 2025.

Las diligencias incluyeron allanamientos y registros en cuatro sectores de la provincia de Panamá. Durante la madrugada, la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional (PN), intervino tres puntos en el distrito de San Miguelito —Santa Marta, San Isidro y Villa Guadalupe—, así como el corregimiento de Tocumen, en el distrito de Panamá, donde se recabaron indicios relevantes para la investigación.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el 1 de octubre de 2025, cuando presuntamente los implicados acudieron en varios vehículos a la sede de la Autoridad de Pasaportes, en la ciudad capital, de donde sustrajeron tres cámaras fotográficas, tres lentes, un flash, una computadora portátil, 82 certificados de regalo y más de B/. 3,000.00 en efectivo.