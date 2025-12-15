Aerolínea nacional incorpora nueva aeronave y refuerza la ruta Panamá–David

Air Panama presentó en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert en Albrook su nueva aeronave Dash 8 Q400, con capacidad para 78 pasajeros, que se perfila como una herramienta clave para impulsar la movilidad aérea entre la capital y el occidente del país. Para la aerolínea, la incorporación no solo implica sumar asientos a su oferta, sino fortalecer el turismo, el comercio y los viajes de trabajo, acercando comunidades y facilitando el desplazamiento a lo largo del territorio nacional. El presidente ejecutivo de Air Panama, Eduardo Stagg Vallarino, destacó que la llegada de este modelo representa un hito para la aviación nacional. “Estamos presentando la nueva aeronave de la flota, el Dash 8 Q400, una aeronave que nos permitirá ofrecer mayor capacidad y mayor eficiencia en el servicio hacia los destinos nacionales. Es una aeronave moderna y un hito en la aviación panameña”, afirmó. La aeronave, cuyo precio de lista es de aproximadamente $27 millones, opera en la ruta Panamá–David, con planes de extender sus vuelos hacia Bocas del Toro, aeropuertos que cuentan con la infraestructura necesaria para recibir este tipo de avión. Ante la interrogante de un posible ajuste en el precio, el presidente ejecutivo de la aerolínea respondió a los medios que: “El pasaje se mantiene en el mismo costo, a pesar de que todo sube: repuestos, seguros y operación. Hemos encontrado la manera de mantener el precio”. Actualmente, Air Panama opera una flota de seis aeronaves, entre ellas dos Dash 8 Q400, y cuatro Fokker 50, trabaja en la incorporación de una tercera unidad. La aerolínea opera desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert hacia David, Chitré, Bocas del Toro y Changuinola.

Rendimiento, comodidad y sostenibilidad

De fabricación canadiense, los Dash 8 Q400 destacan por su autonomía cercana a los 2,500 kilómetros y una velocidad de hasta 667 kilómetros por hora, lo que permite itinerarios más eficientes y un mejor aprovechamiento del tiempo para los pasajeros. En cuanto a la experiencia a bordo, la aerolínea resaltó mejoras como una cabina más amplia, mayor estabilidad, un ambiente más silencioso y la incorporación de baño, elevando el estándar de comodidad frente a aeronaves de menor tamaño. Desde el punto de vista operativo, Air Panama indicó que este modelo permite optimizar el consumo de combustible, reduciendo costos y emisiones, en línea con una aviación más eficiente y responsable.

Visión de crecimiento y nuevas rutas

Durante la presentación de la aeronave, Pedro Novey, director comercial y de Operaciones Técnicas de Air Panama, señaló que la incorporación de estas aeronaves abre nuevas oportunidades de crecimiento. “Estamos entusiasmados por ampliar las opciones para nuestros pasajeros. Esta nueva flota nos permitirá aumentar la disponibilidad de asientos y evaluar nuevas ofertas y rutas orientadas a fortalecer la conexión nacional y regional”, afirmó.

Impacto en Chiriquí y el occidente del país

Desde el sector empresarial, Jorge Tovar Vargas, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (Camchi), destacó la relevancia de la ampliación de la flota para el desarrollo regional. “La conectividad es determinante para el desarrollo de cualquier región del país. La puesta en operación de estas aeronaves es una noticia de gran importancia para Chiriquí, Bocas del Toro y Azuero”, sostuvo. Tovar añadió que el aumento de frecuencias aéreas llega en un momento clave, al inicio de la temporada alta de verano, cuando históricamente la demanda supera la oferta disponible. “Debemos honrar el sacrificio, el riesgo y el compromiso que Air Panama ha tenido con esta zona”, enfatizó.

Turismo y proyección económica