Aerolínea nacional incorpora nueva aeronave y refuerza la ruta Panamá–David

Air Panama presentó en el <a href="/tag/-/meta/aeropuerto-marcos-a-gelabert">Aeropuerto Marcos A. Gelabert </a>en Albrook su nueva aeronave Dash 8 Q400, con capacidad para 78 pasajeros, que se perfila como una herramienta clave para impulsar la movilidad aérea entre la capital y el occidente del país. Para la aerolínea, la incorporación no solo implica sumar asientos a su oferta, sino fortalecer el turismo, el comercio y los viajes de trabajo, acercando comunidades y facilitando el desplazamiento a lo largo del territorio nacional.El presidente ejecutivo de Air Panama, <b>Eduardo Stagg Vallarino</b>, destacó que la llegada de este modelo representa un hito para la aviación nacional.<i>'Estamos presentando la nueva aeronave de la flota, el Dash 8 Q400, una aeronave que nos permitirá ofrecer mayor capacidad y mayor eficiencia en el servicio hacia los destinos nacionales. Es una aeronave moderna y un hito en la aviación panameña'</i>, afirmó.La aeronave, cuyo precio de lista es de aproximadamente <b>$27 millones</b>, opera en la ruta Panamá–David, con planes de extender sus vuelos hacia Bocas del Toro, aeropuertos que cuentan con la infraestructura necesaria para recibir este tipo de avión.Ante la interrogante de un posible ajuste en el precio, el presidente ejecutivo de la aerolínea respondió a los medios que: <i>'El pasaje se mantiene en el mismo costo, a pesar de que todo sube: repuestos, seguros y operación. Hemos encontrado la manera de mantener el precio'.</i>Actualmente, Air Panama opera una flota de seis aeronaves, entre ellas dos Dash 8 Q400, y cuatro Fokker 50, trabaja en la incorporación de una tercera unidad. La aerolínea opera desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert hacia David, Chitré, Bocas del Toro y Changuinola.