J Balvin extiende su gira ‘Ciudad Primavera’ con seis nuevos conciertos en Colombia

El cantante colombiano J Balvin anunció este lunes que amplía su gira <b>‘Ciudad Primavera’</b> con seis nuevas fechas de conciertos en varias de las principales ciudades de Colombia, donde actuará entre marzo y mayo de 2026.Tras los conciertos en Medellín, el pasado 29 de noviembre, y en Bogotá, el 13 de diciembre, el show de J Balvin <b>'trasciende para convertirse oficialmente en una gira nacional que visitará varias de las principales ciudades de Colombia'</b>, explicó el equipo del artista en un comunicado.El tour de estadios del cantante de Medellín pasará por Cali (suroeste), el 21 de marzo de 2026; Cúcuta (noreste), el 11 de abril; Bucaramanga (norte), el día 18 del mismo mes; Barranquilla (norte), el 1 de mayo; Valledupar (noreste), al día siguiente, 2 de mayo, y Cartagena de Indias (norte), el 9 de mayo. <b>'Colombia siempre será mi casa y por eso ‘Ciudad Primavera’ no se detiene. ‘Ciudad Primavera’ sigue su camino por mi país en 2026. Nos vemos pronto, los amo'</b>, celebró J Balvin en sus redes sociales.La propuesta, cuya premisa central son las flores como símbolo de <b>'gratitud, evolución y renacimiento'</b>, llegará en su formato original de un escenario en 360 grados a cinco de las seis ciudades nuevas anunciadas.<b>J Balvin, reconocido por la revista Billboard como 'el artista colombiano más importante del siglo XXI'</b>, tiene el objetivo de 'entregarle flores a sus fanáticos, a cada ciudad y a Colombia' con un show que busca ser '<b>un mundo donde los sueños florecen y el agradecimiento es la fuerza que mueve cada elemento que lo compone'</b>, señaló el equipo del artista.