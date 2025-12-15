J Balvin extiende su gira ‘Ciudad Primavera’ con seis nuevos conciertos en Colombia

El cantante colombiano J Balvin anunció este lunes que amplía su gira ‘Ciudad Primavera’ con seis nuevas fechas de conciertos en varias de las principales ciudades de Colombia, donde actuará entre marzo y mayo de 2026.

Tras los conciertos en Medellín, el pasado 29 de noviembre, y en Bogotá, el 13 de diciembre, el show de J Balvin “trasciende para convertirse oficialmente en una gira nacional que visitará varias de las principales ciudades de Colombia”, explicó el equipo del artista en un comunicado.

El tour de estadios del cantante de Medellín pasará por Cali (suroeste), el 21 de marzo de 2026; Cúcuta (noreste), el 11 de abril; Bucaramanga (norte), el día 18 del mismo mes; Barranquilla (norte), el 1 de mayo; Valledupar (noreste), al día siguiente, 2 de mayo, y Cartagena de Indias (norte), el 9 de mayo.

“Colombia siempre será mi casa y por eso ‘Ciudad Primavera’ no se detiene. ‘Ciudad Primavera’ sigue su camino por mi país en 2026. Nos vemos pronto, los amo”, celebró J Balvin en sus redes sociales.

La propuesta, cuya premisa central son las flores como símbolo de “gratitud, evolución y renacimiento”, llegará en su formato original de un escenario en 360 grados a cinco de las seis ciudades nuevas anunciadas.

J Balvin, reconocido por la revista Billboard como “el artista colombiano más importante del siglo XXI”, tiene el objetivo de “entregarle flores a sus fanáticos, a cada ciudad y a Colombia” con un show que busca ser “un mundo donde los sueños florecen y el agradecimiento es la fuerza que mueve cada elemento que lo compone”, señaló el equipo del artista.