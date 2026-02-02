Laura Fernández: quién es la presidenta número 50 de Costa Rica

Laura Fernández, de 39 años, hizo historia este domingo al convertirse en la segunda mujer en asumir la presidencia de Costa Rica, tras imponerse en las elecciones en primera vuelta con más del 48 % de los votos. Su victoria estuvo marcada por un discurso centrado en la mano dura contra el crimen, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el combate frontal a la corrupción.

La candidata del partido Pueblo Soberano, de centroderecha y liderado por el presidente saliente Rodrigo Chaves, logró una amplia ventaja que le permitió llegar al poder sin necesidad de una segunda ronda electoral. Su estilo directo y su narrativa de orden y autoridad le han valido el apodo de “la Bukele de Costa Rica”, en alusión al mandatario salvadoreño Nayib Bukele.

Politóloga de formación, Fernández desarrolló su carrera en el ámbito académico y en la gestión pública antes de dar el salto definitivo a la política electoral. Durante la campaña se presentó como la continuadora del proyecto político de Chaves, posicionándose como su “heredera” y capitalizando el malestar ciudadano frente al aumento de la inseguridad y la criminalidad.

Su propuesta plantea un Estado más firme, reformas al sistema de seguridad, mayor presencia policial y cambios en el modelo de gobernanza. Estas iniciativas le generaron un fuerte respaldo popular, aunque también críticas de sectores que advierten posibles riesgos para las libertades civiles.

Con su llegada al poder, Laura Fernández marca un relevo generacional en la política costarricense y abre un nuevo capítulo en el debate regional sobre seguridad, democracia y liderazgo fuerte en Centroamérica.