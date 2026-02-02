  1. Inicio
Laura Fernández: quién es la presidenta número 50 de Costa Rica

Laura Fernández, la presidenta electa que promete continuidad en Costa Rica
@laura_fernandez_delgado
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/02/2026 12:40
Seguridad, orden y un liderazgo fuerte marcaron la campaña de Laura Fernández, nueva presidenta de Costa Rica.

Laura Fernández, de 39 años, hizo historia este domingo al convertirse en la segunda mujer en asumir la presidencia de Costa Rica, tras imponerse en las elecciones en primera vuelta con más del 48 % de los votos. Su victoria estuvo marcada por un discurso centrado en la mano dura contra el crimen, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el combate frontal a la corrupción.

La candidata del partido Pueblo Soberano, de centroderecha y liderado por el presidente saliente Rodrigo Chaves, logró una amplia ventaja que le permitió llegar al poder sin necesidad de una segunda ronda electoral. Su estilo directo y su narrativa de orden y autoridad le han valido el apodo de “la Bukele de Costa Rica”, en alusión al mandatario salvadoreño Nayib Bukele.

Politóloga de formación, Fernández desarrolló su carrera en el ámbito académico y en la gestión pública antes de dar el salto definitivo a la política electoral. Durante la campaña se presentó como la continuadora del proyecto político de Chaves, posicionándose como su “heredera” y capitalizando el malestar ciudadano frente al aumento de la inseguridad y la criminalidad.

Su propuesta plantea un Estado más firme, reformas al sistema de seguridad, mayor presencia policial y cambios en el modelo de gobernanza. Estas iniciativas le generaron un fuerte respaldo popular, aunque también críticas de sectores que advierten posibles riesgos para las libertades civiles.

Con su llegada al poder, Laura Fernández marca un relevo generacional en la política costarricense y abre un nuevo capítulo en el debate regional sobre seguridad, democracia y liderazgo fuerte en Centroamérica.

Laura Fernández: perfil de la heredera política de Rodrigo Chaves

Laura Fernández llegó a la contienda presidencial sin experiencia electoral previa, pero con un sólido perfil técnico que la posicionó como una de las figuras de mayor confianza del presidente saliente Rodrigo Chaves. Formada en Ciencia Política por la Universidad de Costa Rica y especializada en Políticas Públicas, desarrolló su carrera en la gestión pública y el diseño de políticas estatales.

Durante el actual Gobierno, ocupó cargos clave al frente del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y, posteriormente, del Ministerio de la Presidencia, desde donde se consolidó como una de las principales operadoras políticas del Ejecutivo. Para lanzar su candidatura presidencial, renunció a ambas funciones y asumió abiertamente el rol de heredera política de Chaves, un economista de derecha con altos niveles de popularidad.

El triunfo electoral convierte a Laura Fernández en la presidenta número 50 de Costa Rica y en la segunda mujer en alcanzar el cargo. Su llegada al poder representa un relevo generacional y la continuidad del proyecto político impulsado por la actual administración, aunque con un estilo propio, más técnico y estructurado.

Fernández asumirá la presidencia el próximo 8 de mayo para el período 2026-2030, en un contexto marcado por los debates sobre seguridad, gobernabilidad y el papel del Estado, ejes centrales de su propuesta de gobierno.

