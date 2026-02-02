Caso Odebrecht: se descartan más de 20 pruebas y reordenan el cronograma de testigos

Para <b>mañana</b>, se prevé iniciar con el <b>testimonio de Juan Cejudo Peña</b>, solicitado por el abogado Almengor, seguido por <b>Juan Jesús Cedeño</b>, requerido por el abogado Saurí.El <b>miércoles 4 de febrero</b> está programado el testimonio de <b>Santiago de Rosello</b>, en respuesta a coordinaciones previas del Tribunal con asistencia jurídica internacional, y el de <b>Elberto Rubio Yates</b>, a solicitud de Saurí.Las <b>pruebas testimoniales continuarán el jueves</b> con la comparecencia de <b>Lia Lasso de Chiari</b> y del <b>perito Luis Enrique de Gracia Moreno</b>, ambos solicitados por el abogado Saurí, mientras que el <b>viernes</b> se escuchará el testimonio de <b>Alvin Ibarra</b>, perito del mismo abogado.El <b>lunes 9 de febrero</b> está prevista la <b>evacuación del perito Leonel Sanjur Águila al igual que la prueba testimonal de Álvaro Thomas, aducida por el abogado Erasmo Muñoz</b>.Finalmente, el <b>martes 10 de febrero</b> se recibirán los testimonios de <b>José Ángel Hidrogo</b>, solicitado por diversas defensas, y de <b>Damaris Rodríguez Araúz</b>, cerrando así una etapa clave de declaraciones dentro del proceso.