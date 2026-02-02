Caso Odebrecht: se descartan más de 20 pruebas y reordenan el cronograma de testigos

Más de 20 pruebas testimoniales fueron descartadas en el duodécimo día del juicio por el caso Odebrecht, una jornada que expuso reprogramaciones y ajustes de última hora en uno de los procesos judiciales más vigilados por la ciudadanía.

A esta depuración masiva de pruebas testimoniales y periciales se sumó el retraso con el que inició la audiencia, situación que la jueza Baloisa Marquínez atribuyó a una reunión previa entre las partes para coordinar la programación de las mismas.

Sin embargo, pese a esa coordinación, solo una prueba pericial fue presentada, mientras que el resto de la sesión se dedicó a reorganizar el orden de los testimonios y peritajes pendientes.

Durante la jornada se registró un volumen significativo de desistimientos, provenientes de distintas defensas.

Entre ellos, se confirmó el retiro de una prueba por parte del abogado Aníbal Salas, otra del abogado Abel Almengor, tres del abogado Rosendo Miranda, y siete del abogado Juan Antonio Kuan, dentro de las cuales se incluyó una prueba pericial.

A estos se sumaron dos desistimientos del abogado Arturo Saurí y seis del abogado Gustavo Pereira, además de seis personas que no pudieron ser localizadas por el tribunal, lo que impidió su comparecencia.

Asimismo, se informó que un testigo protegido no pudo ser contactado por el Ministerio Público, mientras que dos testigos solicitados a favor de personas que ya no forman parte del proceso también fueron descartados.

Ante este escenario, el tribunal procedió a reordenar el calendario de comparecencias, con el objetivo de dar continuidad al juicio en los próximos días.