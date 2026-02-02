  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Caso Odebrecht: se descartan más de 20 pruebas y reordenan el cronograma de testigos

El tribunal reordenó el cronograma del juicio Odebrecht tras el desistimiento de más de 20 testimonios solicitados por distintas defensas.
El tribunal reordenó el cronograma del juicio Odebrecht tras el desistimiento de más de 20 testimonios solicitados por distintas defensas. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 02/02/2026 13:45
Con decenas de pruebas descartadas, el tribunal ajustó el calendario para garantizar la continuidad del juicio Odebrecht.

Más de 20 pruebas testimoniales fueron descartadas en el duodécimo día del juicio por el caso Odebrecht, una jornada que expuso reprogramaciones y ajustes de última hora en uno de los procesos judiciales más vigilados por la ciudadanía.

A esta depuración masiva de pruebas testimoniales y periciales se sumó el retraso con el que inició la audiencia, situación que la jueza Baloisa Marquínez atribuyó a una reunión previa entre las partes para coordinar la programación de las mismas.

Sin embargo, pese a esa coordinación, solo una prueba pericial fue presentada, mientras que el resto de la sesión se dedicó a reorganizar el orden de los testimonios y peritajes pendientes.

Durante la jornada se registró un volumen significativo de desistimientos, provenientes de distintas defensas.

Entre ellos, se confirmó el retiro de una prueba por parte del abogado Aníbal Salas, otra del abogado Abel Almengor, tres del abogado Rosendo Miranda, y siete del abogado Juan Antonio Kuan, dentro de las cuales se incluyó una prueba pericial.

A estos se sumaron dos desistimientos del abogado Arturo Saurí y seis del abogado Gustavo Pereira, además de seis personas que no pudieron ser localizadas por el tribunal, lo que impidió su comparecencia.

Asimismo, se informó que un testigo protegido no pudo ser contactado por el Ministerio Público, mientras que dos testigos solicitados a favor de personas que ya no forman parte del proceso también fueron descartados.

Ante este escenario, el tribunal procedió a reordenar el calendario de comparecencias, con el objetivo de dar continuidad al juicio en los próximos días.

¿Cuáles son las siguientes presentaciones?

Para mañana, se prevé iniciar con el testimonio de Juan Cejudo Peña, solicitado por el abogado Almengor, seguido por Juan Jesús Cedeño, requerido por el abogado Saurí.

El miércoles 4 de febrero está programado el testimonio de Santiago de Rosello, en respuesta a coordinaciones previas del Tribunal con asistencia jurídica internacional, y el de Elberto Rubio Yates, a solicitud de Saurí.

Las pruebas testimoniales continuarán el jueves con la comparecencia de Lia Lasso de Chiari y del perito Luis Enrique de Gracia Moreno, ambos solicitados por el abogado Saurí, mientras que el viernes se escuchará el testimonio de Alvin Ibarra, perito del mismo abogado.

El lunes 9 de febrero está prevista la evacuación del perito Leonel Sanjur Águila al igual que la prueba testimonal de Álvaro Thomas, aducida por el abogado Erasmo Muñoz.

Finalmente, el martes 10 de febrero se recibirán los testimonios de José Ángel Hidrogo, solicitado por diversas defensas, y de Damaris Rodríguez Araúz, cerrando así una etapa clave de declaraciones dentro del proceso.

Lo Nuevo