Delcy Rodríguez nombra a la hija de Diosdado Cabello como ministra de Turismo en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes como ministra de Turismo a Daniella Cabello, hija del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, como parte de los cambios que está realizando en el gabinete tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, hace casi un mes.

“He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, dijo Rodríguez en un mensaje en Telegram.

La mandataria encargada agradeció a la hasta ahora ministra, Leticia Gómez, “por su valiosa labor al frente de esta importante cartera”, y agregó que Venezuela está “abierta al mundo”.

Desde que fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero, Rodríguez ha ido anunciando cambios ministeriales en Transporte, Comunicación, Ambiente, Salud y en el Despacho de la Presidencia, así como designaciones militares.