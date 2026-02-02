Canal de Panamá prevé publicar en agosto el pliego final para licitar puertos y gasoducto

Los documentos de precalificación, disponibles en el sistema de concesiones del Canal <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://concesiones.delcanal.com" target="_blank">https://concesiones.delcanal.com</a> establecen los criterios que serán evaluados por una <b>Junta Técnica</b>, encargada de definir qué empresas avanzan a la fase de licitación.Con el pliego final previsto para <b>agosto</b>, la ACP busca avanzar de manera ordenada y transparente en proyectos que <b>diversificarán sus fuentes de ingresos</b>, reducirán la dependencia exclusiva del tránsito de buques y reforzarán la resiliencia del Canal frente a los cambios del comercio global y las presiones climáticas.Más allá de su impacto económico, el proceso abre una etapa decisiva para <b>el futuro del sistema logístico panameño y el papel del país en las cadenas globales de energía y comercio</b>.