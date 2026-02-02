‘No estás solo’: Fepafut muestra su respaldo a Michael Amir Murillo en la polémica con el Marsella

En medio de los rumores sobre la actual situación del jugador panameño Michael Amir Murillo en el Olympique de Marsella, la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) mostró públicamente su apoyo al futbolista enviándole un mensaje de respaldo y solidaridad a través de sus redes sociales.

La Fepafut publicó una imagen del panameño en sus redes sociales acompañada del mensaje “no estás solo”, una frase en señal de apoyo a la incertidumbre deportiva que está viviendo en estos momentos.

La frase también estaba acompañada de otro mensaje que decía “contigo Amir” reforzando el apoyo hacia uno de los grandes referentes en el fútbol panameño.

¿Qué pasó con Amir?

Este gesto llega luego de que medios franceses informaran sobre una posible relegación de Murillo al equipo reserva del Marsella por decisión del técnico Roberto De Zerbi, quien cuestionó públicamente la “falta de hambre” del jugador, declaraciones que generaron preocupación entre los aficionados panameños.

“Es mi decisión. Murillo es una gran persona cae muy bien, incluso ha venido a mi casa a comer. Pero si no tiene hambre, no juega”, dijo de manera contundente el estratega italiano, sin confirmar el regreso de Murillo al primer equipo.

La muestra de apoyo de la Fepafut no solo subraya la confianza en el profesionalismo y la trayectoria de Murillo, sino que también envía un mensaje de unidad en torno a uno de los futbolistas con mayor regularidad en el fútbol europeo y pieza clave de la selección de Panamá en los últimos años.